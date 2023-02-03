الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد موجة من السخرية..

إزالة تمثال حورس المشوه في ميدان البارود بقنا.. والمصمم يرد

محافظ قنا
محافظ قنا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط جنوب محافظة قنا، برئاسة جمال عثمان، تمثال حورس المشوه، بعد أن أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ردًا على شكل التمثال.

وقال عبدالقادر خير، مصمم تمثال حورس، الذي تم وضعه في ميدان البارود بقنا، استعدادًا لاحتفالات قنا بعيدها القومي، إنه صمم العديد من الأعمال الفنية من قبل، والتي أشاد بها الجميع سواء مسؤولين أو مواطنين في قنا.

وأوضح أنه بالنسبة لعمل التمثال ما هو إلا رمز للقوة الفتاكة ولا يختصر على ميدان البارود فقط بل لكل المحافظة وضواحيها، في معركة جماعية ضد الاحتلال، فهو هو ما إلا رمز للقوة الجماعية، وصممته بعناية.

وسادت حالة من الغضب والسخرية، لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن وضع تمثال "حورس"، في ميدان البارود، الشاهد على انتصار أهالي قنا، على الحملة الفرنسية، تزامنا مع استعدادات قنا للاحتفال بالعيد القومي في 3 مارس المقبل.

وعلق رواد موقع "فيسبوك"، على صور التمثال، قائلين: "ياريتكم ما كشفتوا عنه".

وأشار البعض إلى أن الحدث ليس له علاقة بالفراعنة: "هذه معركة في العصر الحديث.. كان الأفضل عمل تمثال يمزج ما بين الأسلحة البدائية وناس بالجلابية".

واعتبر أهالي قنا أن ذلك يُعتبر تشويه للمنظر العام لميدان البارود الذي عليه كل أسماء الشهداء في واقعة الانتصار على الحملة الفرنسية وطردهم من قنا ويتم الاحتفال سنويًا في يوم 3 مارس عيد قنا القومي، مطالبين بإزالة التمثال بسرعة عاجلة.

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