مران الزمالك.. عبدالغنى يشارك فى التدريبات الجماعية والمثلوثى فى التأهيل

بدأ مران فريق الزمالك الأول لكرة القدم، بجلسة سريعة بين الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه واللاعبين، استعدادا للقاء فاركو بالدوري الممتاز.

وشرح أسامة نبيه، المدير الفني، للاعبين التعليمات الفنية والفقرات التدريبية المطلوب تنفيذها خلال مران اليوم.

وركز أسامة نبيه، خلال مران اليوم، على الجانب البدني للاعبين، في الجزء الأول من التدريبات لرفع معدلات لياقتهم البدنية، في ظل خوض آخر مباراة الأحد الماضي، وحصول اللاعبين على راحة من المران لمدة يومين.

أما المدافع محمد عبدالغني، ظهر في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الجمعة، بشكل طبيعي، وقام بإزالة اللاصق الطبي الذي كان يضعه على رأسه بسبب الإصابة.

وتعرض محمد عبدالغني للإصابة بجرح في الرأس خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام فيوتشر في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص نبيه، المدير الفني، على الاطمئنان على حالة اللاعب الذي شارك في تدريبات الفريق بشكل طبيعي.

واصطحب محمد عبدالغني نجله مالك في المران، وحرص الجهاز الفني واللاعبون على مصافحته.

بينما بدأ التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن، في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به خلال مران اليوم.

ويعاني اللاعب من إصابة في عضلة السمانة، تسببت في غيابه عن الفريق في الفترة الأخيرة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وأدى المثلوثي فقرة تدريبية تأهيلية على هامش المران، وخاض اللاعب فقرة الإطالات برفقة زملائه بعدما كان يؤدي تدريبات منفردة في صالة الجيمانزيوم في اليومين الماضيين.

وفي ختام التدريبات الجماعية، خاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية، حيث شهدت التقسيمة التركيز على نقل الكرة السريع، بجانب التسديدات من خارج منطقة الجزاء، وبعد انتهاء التقسيمة أدى اللاعبون فقرة إطالات.

ويستعد الفارس الأبيض، لمواجهة فاركو بالدوري.

موعد مباراة الزمالك وفاركو بالدوري

ويحل الفارس الأبيض ضيفا ثقيلا على نظيره فاركو، مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة والأخيرة من الدور الأول بمسابقة الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو بالدوري

تنقل مباراة الزمالك وفاركو بالدوري، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.