الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فحص طبى وتحاليل شاملة للفتيات والمسنين بدور الرعاية فى الدقهلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن جمعية رعاية مرضى الكبد برئاسة الأستاذ الدكتور جمال شيحة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وقعت الكشف على عدد من الأطفال والمسنين بدور الرعاية بمحافظة الدقهلية، في إطار مبادرة "أهالينا وأولادنا بصحة جيدة".

فحص طبي وتحاليل طبية

وأكد التحالف عبر صفحته الإلكترونية، أن المبادرة تستهدف الفحص الطبي وإجراء التحاليل الطبية لمؤسسات الأيتام وكبار السن التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وأشارت إلى أنه تم إجراء الفحص الطبي وعمل التحاليل الطبية لعدد 30 فتاة من مؤسسة الرعاية الاجتماعية للفتيات بالمنصورة التابعة لمديرية التضامن بالمحافظة، كما تم إجراء فحص شامل لجميع المشرفين والعاملين بالمؤسسة.

جدير بالذكر أن المبادرة تشمل جميع مؤسسات كبار السن ودور الأيتام بنطاق محافظة الدقهلية والبالغ عددهم أكثر من 50 دارًا ومؤسسة.

 توزيع الوجبات الساخنة 

وكان قد أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي عن استمرار توزيع الوجبات الساخنة على الأسر الأولى بالرعاية من خلال مؤسسة "مصر الخير".

وأضاف التحالف أنه تم توزيع الوجبات الساخنة على الأسر فى منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء، فى إطار إطلاق القوافل التى تستهدف كل محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أنه تم الإعداد لإطلاق حملة "دفا" لتوزيع البطاطين والمواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظتي سانت كاترين وحلايب وشلاتين.

وجرى توزيع 9 آلاف كرتونة مواد غذائية و70 ألف لحاف، و6 آلاف قطعة ملابس بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم في إطار مبادرة "خيرك سابق" لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وسيتم إطلاقها في كل المحافظات بلا استثناء، لتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجًا، كما تم إطلاق قافلة تضم عددًا من الأطباء والأدوية والمساعدات الغذائية، بالإضافة إلى معرض للملابس، وألعاب للأطفال مجانًا بنسبة 100%.

الرعاية الاجتماعية الدكتور جمال شيحة التضامن الاجتماعي البطاطين والمواد الغذائية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي رعاية مرضي الكبد دور الايتام شمال سيناء

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وائل لطفي

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