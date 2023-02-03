برلمانى: انقسام حول الأزمة الروسية يُهدد بحرب أهلية فى أوكرانيا

كشف برلماني أوكراني عن موقف المواطنين الأوكرانيين حول الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أوضح البرلماني ألكسندر دوبينسكي، أن أوكرانيا تشهد انقسامًا حول الأزمة مع روسيا.

وأشار دوبينسكى إلى أن توقيع اتفاق مع موسكو من شأنه أن يشعل حربًا أهلية على الأراضى الأوكرانية، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية.

وأضاف البرلماني أن بعض الأوكرانيين مستعدون لفعل أي شىء في سبيل العودة إلى الحياة السلمية، ولكن هناك جزءًا كبيرًا من الأشخاص الذين يعارضون أي تنازلات واتفاقيات مع روسيا، من شأنها أن تكون سببًا في حرب أهلية في حال تم التوصل إلى اتفاق.

وتابع البرلماني الأوكراني فى مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية على يوتيوب: "توقيع أية اتفاقيات مع موسكو قد يؤدي إلى حرب أهلية على أراضي أوكرانيا".

وشدد دوبينسكى على أن هناك جزءًا كبيرًا من الأوكرانيين ضد التنازلات التي يمكن تقديمها إلى روسيا.

أوكرانيا.. سكان «باخموت» المحاصرة يرفضون ترك منازلهم للقوات الروسية

ويصر آخر سكان مدينة باخموت المدمّرة شرق أوكرانيا، على عدم ترك ديارهم في حال وصول القوات الروسية التي تسعى إلى تطويق المدينة.

ومنذ أشهر، تحاول القوات الروسية السيطرة على باخموت في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا في معركة هي الأطول منذ بدء العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022.

ورغم تلقي كييف شحنات أسلحة غربية، أعلنت روسيا عن تحقيق مكاسب في المنطقة.

وتحوّلت باخموت، التي كان يقطنها نحو 75 ألف شخص قبل الحرب، إلى مدينة أشباح تنتشر فيها دفاعات مضادة للدبابات وسيارات محترقة، بسبب القتال.

ووفق ما أوردته وكالة فرانس برس، فإنه لا يزال يعيش نحو سبعة آلاف شخص، معظمهم من كبار السن، في المدينة بدون غاز ولا كهرباء ولا مياه، رغم أصوات تبادل هجمات المدفعية وإطلاق النار والمسيّرات التي تحلّق فوق المنطقة.