الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

معرض الكتاب يستقبل أكثر من 300 منذ انطلاقه وحتى اليوم

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

استقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الرابعة والخمسين، منذ فتح أبوابه أمام الجمهور يوم 26 يناير الماضي، حتى الآن، أكثر من 300 رحلة متنوعة من قرى ومحافظات مصر المختلفة، انقسمت إلى رحلات جامعية، ومدرسية، وأندية شباب، وجمعيات أهلية، ومؤسسات مجتمع مدني، وغيرها.

وبلغ إجمالي عدد الأفراد الوافدة إلى المعرض في هذه الرحلات 21547 فردًا، من 200 جهة متنوعة، من قرى ومحافظات مصر بأقاليمها المختلفة.

ــ رقم "واتس آب" لتنسيق الرحلات


وتم التنسيق لهذه الرحلات إلكترونيًا من خلال رقم "الواتس آب" المخصص لهم من قبل الهيئة، أو بالتواصل المباشر مع المسئولين عن الرحلات بالمعرض، وخصصت إدارة معرض القاهرة فريق عمل، لاستقبال الرحلات بشكل يومي، ومرافقتهم في جولاتهم بالمعرض.

وجاءت فكرة الرحلات إلى المعرض، لتشجيع الشباب، والأطفال على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، القراءة والاطلاع، والتعرف على الثقافة المصرية، ورفع الوعي، وبناء الإنسان.

 وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير، وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما أختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

معرض الكتاب يستقبل أكثر من 300 رحلة منذ يومه الأول وحتي الجمعة معرض القاهرة للكتاب تفاصيل معرض الكتاب 2023 رحلات جماعية لمعرض الكتاب

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