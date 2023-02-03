الأهلي في المونديال| «كولر»: مواجهة «سياتل» صعبة.. ونتعامل مع كل مباراة بشكل مختلف

قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق يستعد بقوة لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب، مؤكدا أن الجميع في حالة تركيز شديد قبل المباراة المرتقبة غدا السبت.

وأوضح في المؤتمر الصحفي عقب مران الفريق اليوم أن مواجهة سياتل صعبة وأمام منافس قوي يميل إلى المدرسة اللاتينية، ويمتلك عناصر من أصحاب المهارة، خاصة من لاعبي أمريكا الجنوبية، مضيفا أن فريق الأهلي يتعامل مع كل مباراة على أنها الأهم في الموسم.

وأشار إلى أن مباراة «أوكلاند» كانت صعبة، موضحا أن فلسفته هي التعامل مع كل مواجهة بشكل مستقل ومختلف، وأنه مقتنع دائما أن المباراة القادمة هي الأهم، لذلك، هو لا يفكر في أبعد من المباراة المقبلة.

وأكمل: «الجميع يعلم قوة وقدرات لاعبي الأهلي، وكل فريق يلعب أمامهم من هذا المنطلق.. وفي لقاء «أوكلاند» واجهنا منافسا يعرف قدراتنا ولعب بقوة، ولكننا كنا مستعدين بشكل جيد وحققنا الفوز».

وشدد كولر على أن الأهلي لديه عناصر مميزة وقادرة على خوض المباريات الكبيرة، موضحا أن الفريق استعد بشكل مناسب لكل مباراة في البطولة.

الأهلي في المونديال| «إيهاب علي» يكشف تفاصيل البرنامج الغذائي للاعبين في كأس العالم

الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية العلاجية بالجهاز الطبي، قال إن اللاعبين يخضعون لبرنامج تغذية شامل خلال فترة التواجد بكأس العالم للأندية بالمغرب.

وأوضح أن الفريق يخوض برنامجا للتغذية خاصا في كأس العالم للأندية بالمغرب لمعادلة ضغط المباريات وحالة الطقس والحالة البدنية للاعبين؛ وذلك بجانب البرنامج الغذائي للاعبين الذي يعمل على تنفيذه طوال الموسم.

وأشار إيهاب علي إلى أن النظام الغذائي العام للاعبين يتضمن خطة محددة لكل لاعب في الفريق الأول طوال الموسم، وفقا لمعدلات الجري في المباريات للحفاظ على حالته البدنية وتفادي تدخل المؤثرات الغذائية لتقليل حالة الإصابات لدى اللاعبين وميزانه اليومي.

وأتم حديثه: «لتفادي حالة الطقس البارد وضغط التدريبات خلال كأس العالم للأندية يتم وضع برنامج غذائي وفق الأطر العالمية للاعبين بتناول كميات محددة من المياه والكافيين والبدائل الطبيعية للمكملات الغذائية لكل لاعب حسب قياساته البدنية والجهد المبذول في التدريبات ومباريات البطولة وفقا لقياسات الـ GPS والحالة الطبية لكل لاعب بشكل يومي».

وكان الجهاز الفني قد استأنف تدريباته أمس الخميس بدون راحة حيث خاض اللاعبون تدريبات على مجموعتين بين الملعب والجيم استعدادا لمواجهة سياتل الأمريكي.