الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العثور على 8 جثث لمهاجرين على متن زورق فى المتوسط

هجرة
هجرة

عُثر على جثث ثمانية مهاجرين على متن زورق أنقذه خفر السواحل الإيطاليون في البحر الأبيض المتوسط، حسبما أفاد رئيس بلدية جزيرة لامبيدوسا، فيليبو مانينو، لوكالة «فرانس برس» الجمعة.

وقال مانينو إنّ خفر السواحل انتشلوا، مساء الخميس، "ثماني جثث، خمسة رجال وثلاث نساء، إحداهن حامل، وهناك 42 ناجياً، بينهم امرأتان حاملان".

وتبلغ مساحة جزيرة لامبيدوسا 20 كيلومترا مربعا، وتقع على بعد حوالى مئة كيلومتر عن شرق الساحل التونسي في قلب البحر المتوسط، وتمثل البوابة الأولى إلى أوروبا للمهاجرين الآتين من شمال إفريقيا.

وتعد إيطاليا واحدة من البوابات الرئيسية للهجرة عن طريق البحر من إفريقيا إلى أوروبا منذ سنوات، وبلغ عدد الوافدين إليها 180 ألفًا في 2016.

وبلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا في 2022 إلى إيطاليا 105 آلاف شخص، ونحو خمسة آلاف منذ بداية العام الحالي، وهو ارتفاع حاد مقارنة بالفترة نفسها من العامين السابقين حسب الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

جثث مهاجرين زورق خفر السواحل البحر الأبيض المتوسط

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