الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

شكوك حول مشاركة بنزيما وميليتاو مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية

بنزيما وميليتاو
بنزيما وميليتاو

أكدت تقارير صحفية، اليوم، وجود شكوك حول مشاركة الثنائي، الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي إيدير ميليتاو، مع فريقهما ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب بسبب الإصابة.

وتعرض ميليتاو وبنزيما للإصابة في مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا، مساء أمس الخميس، في بطولة الدوري الإسباني، حيث تم استبدالهما في المباراة بداني كارفاخال ورودريجو جويس.

وينتظر ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، الفائز من المباراة التي ستجمع الأهلي بنظيره سياتل ساوندرز الأمريكي بطل “كونكاكاف”، غدًا السبت.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق ينتظر حدوث معجزة بخصوص إصابة الثنائي، حيث لا يبدو الأمر جيدًا، وتحوم شكوك خطيرة حول مشاركتهما في كأس العالم للأندية.

وكان أنشيلوتي قد أكد بأن إصابة ميليتاو تبدو أخطر من بنزيما، حيث أخرج الأخير كإجراء احترازي بعد شعوره ببعض الانزعاجات، فيما أكد غياب المدافع البرازيلي عن مباراة الفريق المقبلة أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد قد يفقد ركيزتين أساسيتين مثل بنزيما وميليتاو في بطولة يمكن للفريق وضعها في واجهات العرض الخاصة بهم، ما يمثل تحديًا كبيرًا في تلك البطولة.

وذكر التقرير أن بنزيما وميليتاو سيخضعان لاختبارات حديدة لتوضيح مدى إصابتهما، اليوم الجمعة، ومن ثم تحديد موقفهما من المشاركة في المونديال.

وأضاف التقرير بأن النمساوي ديفيد ألابا يهدف للعودة يوم الاحد المقبل للتواجد مع الفريق أمام مايوركا والتجهيز بشكل كامل في كأس العالم للأندية، بعد شهر تقريبًا من الغياب بسبب الإصابة، في الوقت الذي تأكد فيه غياب الثنائي المصابين فيرلاند ميندي ولوكاس فاسكيز، عن مونديال الأندية.

وتُقام مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والفائز من موقعة الأهلي وسياتل ساوندرز، يوم الأربعاء المقبل.

كريم بنزيما إيدير ميليتاو كأس العالم للأندية بنزيما ميليتاو الاهلى

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