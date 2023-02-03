زحام على شباك تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب في تاسع أيامه

تزاحم عدد كبير من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 على شباك التذاكر بالمعرض على الرغم من برودة الجو في منطقة التجمع الخامس، حرصا منهم على المشاركة قبل انتهاء المعرض الإثنين المقبل.



وحرص عدد كبير من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 على الحضور إلى المعرض والتجول فيه، خاصة أن يوم الجمعة يأتي فيه عدد كبير من العائلات مع أطفالهم لحضور عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية وحفلات الموسيقية التي تحدث على المسارح الموجودة داخل المعرض.

وبلغ عدد مبيعات جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، في المعرض منذ افتتاحه للجمهور يوم ٢٦ يناير الماضي حتى مساء أمس الأربعاء، أكثر من ٩٣ ألف نسخة كتاب.

يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتم اختيار الكاتب "صلاح جاهين" ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1074 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه.