بسبب الخلاف على أماكن البيع.. حبس البائع قاتل زميله فى أكتوبر

أمرت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل بائع لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب الخلاف على أولوية الحصول على أماكن البيع فى سوق تجارية بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، كما كلفت الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

كانت قد نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل بائع وإصابة آخر، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن المشاجرة نشبت بسبب الخلاف على أولوية الحصول على أماكن البيع فى سوق تجارية، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.