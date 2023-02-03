سحب 2772 رخصة من قائدى السيارات لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

قامت الحملات المروية بسحب 2772 رخصة من قائدي السيارات، لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال 24 ساعة، على مستوى الجمهورية.

يذكر أن جهود الحملات المرورية، قد أسفرت خلال أسبوع، عن تحرير 334494 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 65236 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 2142 موقفًا عشوائيًا.

وأسفرت نتائج الحملات من رفع «570 سيارة، 70 دراجة نارية» متهالكين، على مستوى الجمهورية، وضبط 17411 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس «الخوذة».

وأسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات، عن المرور على 225 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ1208 من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية حالة واحدة، وفحص 984 مركبة وتبين مخالفة 3 مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية.

وقامت الحملات بإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ4063 من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 224 سائقًا منهم.