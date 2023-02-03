الجمعة 03 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بطريرك الروم يستقبل السفير اليوناني الجديد بمقر البطريركية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أجرى سفير اليونان الجديد لدى مصر نيكولاوس باباجورجيو، زيارة رسمية إلى مقر بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وسائر إفريقيا في الإسكندرية، وكان في استقباله في قاعة العرش البطريركي صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بطريرك الروم الأرثوذكس بمصر

خلال اللقاء أعرب البطريرك لسيادة السفير عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكداً العلاقات المتناغمة بين اليونان ومصر، وامتنان كنيسة الإسكندرية للدولة اليونانية وكذلك لرئيس الوزراء  كيرياكوس ميتسوتاكيس على التعاون المستمر تجاه العمل العام التبشيري والرعوي والإنساني في القارة الأفريقيا.

بالمقابل، شكر السيد السفير  البطريرك على الترحيب الحار وأعرب عن دعمه المستمر للبطريركية في الإسكندرية وفي جميع أفريقيا.

تبع ذلك نقاشا خاصا في المكتب البطريركي الخاص، بحضور القنصل العام لليونان بالإسكندرية  أثناسيوس كوتسيونيس، ثم تبادل البابا ثيودروس والسفير الهدايا التذكارية، وفي نهاية الزيارة قام باباجورجيو بجولة في صرح المقر البطريركي.

السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس السفير اليوناني البابا ثيودروس الثاني البابا ثيودروس صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني

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