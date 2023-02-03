المتهم باستغلال الأطفال للتسول بمصر القديمة: «خطفت 2 والباقيين تايهين من أهاليهم»

كشفت تحريات رجال مباحث مصر القديمة، أن المتهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول اعترف بارتكابه الواقعة، وعندما تم استجوابه عن صلة قرابته بالأطفال اعترف أنه قام باختطاف 2 منهم، وعثر على الآخرين تائهين من أهليتهم، و انه قام بتدريب الأطفال على أعمال التسول واستجداء المارة و يجبرهم على دفع حصيلة تسولهم له يوميا مقابل مأكلهم و مسكنهم.

و كانت قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستغلال الأطفال فى أعمال التسول بمنطقة مصر القديمة.

وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة استغلال الأطفال فى أعمال التسول.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد أكدت قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (سلاح أبيض – مبلغ مالى "حصيلة نشاطه الإجرامى")، وبصحبته 3 أطفال.

وبسؤالهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.