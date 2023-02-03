الجمعة 03 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد يسرى يحصل على موافقة ثلاثية بـ«الدوم» عن فئة التمثيل

الدوم
الدوم

استطاع المتسابق محمد يسري، ابن محافظة القاهرة، الحصول على موافقة لجنة تحكيم برنامج "الدوم" عن فئة التمثيل بعد أن أخذت عليه اللجنة بعض التعليقات للتحسين من أدائه المرحلة القادمة، حيث قالت له المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري: "عندي مشكلة في حركة الإيد الكثيرة".

مواهب "الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

 فعاليات برنامج الدوم

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

 محمد يسري

 

محمد يسري برنامج الدوم بوابة النجوم الفنانة يسرا لجنة تحكيم الدوم

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