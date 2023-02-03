الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أطفال روضة السيدة زينب فى ضيافة معرض الكتاب (صور)

أطفال روضة السيدة
أطفال روضة السيدة زينب

ضمن برنامج الزيارات الدورية الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لأبناء الإسكان الآمن بديل العشوائيات إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، استضاف المعرض اليوم أطفال حي روضة السيدة زينب، في زيارة شهدت تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والفنية لأبناء الحي.

بدأت فعاليات الزيارة بتفقد ورش الطفل والمشاركة بها، منها ورش: «رسم على الوجه، عمل حلي بالخرز، رسم وتلوين عن المياه، تنفيذ مطوية مجسمة، ورشة طباعة استنسل».

وأقيمت ندوة للأطفال بعنوان «مصر التاريخية» عن آثار مصر التاريخية مثل: «قلعة صلاح الدين، ومسجد السلطان حسن، ومسجد الرفاعي»، وحديث عن شجر الدر، إلى جانب الحديث عن التراث غير المادي وتفاعل الأطفال مع الشرح المقدم ومعرفة العديد من المعلومات التاريخية.

وتناولت الدكتورة جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل ومنسق برنامج الهيئة الثقافي، لأبناء الإسكان بديل العشوائيات، في حديثها مع الأطفال عن التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة، وترشيد الاستهلاك، وعدم إهدارها حتى ننتفع بها جميعًا، موضحة ضرورة الحفاظ على الموارد المختلفة.

وضمن فعاليات الزيارة، عقدت ندوة للأطفال بعنوان «أوعى تحلم... وبس» تناولت الأحلام وتحقيقها، والفرق بين الحلم والهدف، وضرورة تحديد الأهداف وما هي طرق التوصل إليها، وسمات الأهداف الذكية وشروطها.

واختتمت الندوة بضرورة تحديد الهدف بدقة حتى يمكن الوصول إلى تحقيقه، وأهمية اختيار هدف حقيقي يتوافر فيه كل الشروط للهدف الذكي.

أعقب ذلك توجههم إلى جناح الأزهر الشريف ومعرفة بعض الأقسام الموجوده به، وتم زيارة الجناح السعودي وتوزيع هدايا مصحف القرآن الكريم عليىالأطفال، وتمت الزيارة بحضور رئيس جهاز روضة السيدة، وبالتعاون مع جمعية مصر والحضارات والسلام.

أطفال روضة السيدة زينب
أطفال روضة السيدة زينب
أطفال روضة السيدة زينب
أطفال روضة السيدة زينب
الهيئة العامة لقصور الثقافة معرض القاهره الدولي للكتاب معرض القاهرة المعرض الفعاليات الثقافية مصر التاريخية

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