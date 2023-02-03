الجمعة 03 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كريم الخولى يبهر لجنة تحكيم «الدوم» فى التقديم التلفزيونى

الدوم
الدوم

شارك المتسابق كريم الخولي، من محافظة الإسكندرية، في الحلقة الأولى للمرحلة الرئيسية من برنامج الدوم مقدما فقرة تقديم تليفزيوني أمام لجنة التحكيم بالبرنامج.

وقدم كريم أداءً مميزا ولاقى أداؤه إعجاب لجنة التحكيم، وعلقت الإعلامية ريهام السهلي على الأداء المميز له، وقالت: أداء مميز جدا، والصوت معبر عما يقدم، معاك صوتى وقال الإعلامى محمد سعيد محفوظ: عندك ثقة بالنفس، أداء مميز، وإتقان لغوى، وقرارى نعم أخضر.

وشهد أمس الخميس، المرحلة الرئيسية من مسابقة التقديم التلفزيوني والتمثيل في برنامج اكتشاف المواهب “الدوم”، الذي يعرض على شاشة "dmc" في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

وتتكون لجنة تحكيم التقديم التلفزيوني من الإعلاميين محمد سعيد محفوظ ومحمد عبدالرحمن وريهام السهلي، بينما تتكون لجنة تحكيم التمثيل من النجمة الكبيرة يسرا والمخرجة كاملة أبوذكري والمخرج بيتر ميمي.

وفاز في المرحلة الأولى من المسابقة كل من: 

“روان على محمد، منار حمدى إبراهيم، إيهاب محيى الدين، نورا على الأحمر، أشرقت، إيمان رضا، ليديا لوتشيانو، غادة سيد محمود، أصالة خالد، ريم عبدالمقصود، محمد شحاتة، مادونا مجدى، بوسى ماهر، بهيرة وليد، نادى صبحى، هايا حامد، ماهر جمال، نورهان أسامة، أحمد عثمان، على عبدالعظيم، إسراء مصطفى، محمد على صبرى، بيشوى دنيال، رحمة محمد، عبدالله أحمد، مصطفى ذكرى، أسامة عشرى، كريم فوزى، خالد وليد، عليا كامل، يارا حسام، روان رضا، أحمد السعودى، سهيلة محمد، أحمد رجب، كريم فرج، ليلى، سهيلة محمد، محمد جمال عبدالقادر، إنجى عبده، محمد علاء الدين، سيلينا مينا، عمر رشيد، شهد وائل، سارة كامل، خلود أحمد، محمود شعبان، بسمة عادل، خلود محمد السيد، ملك أحمد، محمد محمود، ملك أيمن، آية سامى النمر، أحمد نادى، حنين سعيد، محمد مجدى”.

المتسابق كريم الخولي كريم الخولي الإسكندرية الرئيسية الدوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

ماجد حبته

القاهرة بودابست.. والعكس

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولى تعود له الحياة

صور

ندوة مصر ومكافحة الإرهاب في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة تسليم جوائز معرض الكتاب 2023

ندوة مناقشة كتاب سرير فارغ بمعرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: توقيع اتفاقية سلام مع السودان بعد نقل السلطة إلى حكومة مدنية

السيادة السودانى: البرهان يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى الخرطوم

إيران تعتبر إسرائيل «مسئولة» عن الهجوم على مجمع لوزارة الدفاع