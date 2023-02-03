كريم الخولى يبهر لجنة تحكيم «الدوم» فى التقديم التلفزيونى

شارك المتسابق كريم الخولي، من محافظة الإسكندرية، في الحلقة الأولى للمرحلة الرئيسية من برنامج الدوم مقدما فقرة تقديم تليفزيوني أمام لجنة التحكيم بالبرنامج.

وقدم كريم أداءً مميزا ولاقى أداؤه إعجاب لجنة التحكيم، وعلقت الإعلامية ريهام السهلي على الأداء المميز له، وقالت: أداء مميز جدا، والصوت معبر عما يقدم، معاك صوتى وقال الإعلامى محمد سعيد محفوظ: عندك ثقة بالنفس، أداء مميز، وإتقان لغوى، وقرارى نعم أخضر.

وشهد أمس الخميس، المرحلة الرئيسية من مسابقة التقديم التلفزيوني والتمثيل في برنامج اكتشاف المواهب “الدوم”، الذي يعرض على شاشة "dmc" في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

وتتكون لجنة تحكيم التقديم التلفزيوني من الإعلاميين محمد سعيد محفوظ ومحمد عبدالرحمن وريهام السهلي، بينما تتكون لجنة تحكيم التمثيل من النجمة الكبيرة يسرا والمخرجة كاملة أبوذكري والمخرج بيتر ميمي.

وفاز في المرحلة الأولى من المسابقة كل من:

“روان على محمد، منار حمدى إبراهيم، إيهاب محيى الدين، نورا على الأحمر، أشرقت، إيمان رضا، ليديا لوتشيانو، غادة سيد محمود، أصالة خالد، ريم عبدالمقصود، محمد شحاتة، مادونا مجدى، بوسى ماهر، بهيرة وليد، نادى صبحى، هايا حامد، ماهر جمال، نورهان أسامة، أحمد عثمان، على عبدالعظيم، إسراء مصطفى، محمد على صبرى، بيشوى دنيال، رحمة محمد، عبدالله أحمد، مصطفى ذكرى، أسامة عشرى، كريم فوزى، خالد وليد، عليا كامل، يارا حسام، روان رضا، أحمد السعودى، سهيلة محمد، أحمد رجب، كريم فرج، ليلى، سهيلة محمد، محمد جمال عبدالقادر، إنجى عبده، محمد علاء الدين، سيلينا مينا، عمر رشيد، شهد وائل، سارة كامل، خلود أحمد، محمود شعبان، بسمة عادل، خلود محمد السيد، ملك أحمد، محمد محمود، ملك أيمن، آية سامى النمر، أحمد نادى، حنين سعيد، محمد مجدى”.