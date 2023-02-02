الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

والدة عمر أيمن تستقبل خبر رحلة العمرة من «كابيتانو مصر» بسجدة شكر

والدة عمر أيمن
والدة عمر أيمن

عبرت والدة عمر أيمن، أحد متسابقين فريق برنامج "كابيتانو مصر"، عن سعادتها الكبيرة بفز فريق نجلها وبالمفاجأة التي أعدها لها البرنامج.

وبعد فوز فريق "بوبو"، على فريق "محمد عبدالوهاب"، أجرى مدرب الفريق أحمد الكاس، والإعلامي إبراهيم فايق، مكالمة فيديو مع والدة عمر ليخبرها الفريق برحلة العمرة واستقبلت الخبر بسجدة شكر على الأرض تعبيرًا عن فرحتها الكبيرة.

وطالبها "الكاس"، و"فايق"، بالدعاء لهم خلال أدائها لمناسك العمرة، وقام الفريق بعدها بأداء سجدة شكر جماعية.

تفاصيل البرنامج

برنامج "كابيتانو مصر"، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد ٢٠٠٨، من أجل اختيار أفضل ١١ لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التى تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبى فرق كرة القدم.

كابيتانو مصر أحمد الكاس إبراهيم فايق مناسك العمرة تفاصيل البرنامج

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