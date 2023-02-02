نجل عمار الشريعى: لم أعلم بفقد والدى لبصره إلا بعمر الـ 5 سنوات

قال مراد عمار الشريعي، نجل الراحل الموسيقار عمار الشريعي، إنه لم يكتشف أن والده فاقد البصر إلا بعد كان عمره خمس سنوات، وذلك بسبب حركة والده السلسلة في حياته الخاصة والعملية بصورة تضاهي الأسوياء بصورة كبيرة، معبراً: "عمري ماخدت بالي إن بابا مش شايفني، ولحد أربع خمس سنوات ماكنتش أعرف إنه فاقد للبصر ودا بسبب إن بابا كان استقلالي بصورة كبيرة في المنزل وفي حياته بصورة عامة".

رفض المجال الفني

وأكد مراد عمار الشريعي، خلال لقائه ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي، أن والده الراحل عمار الشريعي من عائلة متدينة ومحافظة بصورة كبيرة، لذا كان أول تحدي أمام عمار الشريعي هو إقناع عائلته بحبه للمجال الموسيقي وسعيه للالتحاق به.

صعاب الحياة

وأشار "مراد" إلى أن إرادة وعزيمة والده كانت من أهم الملامح التي رسمها في ذهنه عن هذا الموسيقار الكبير، حيث واجه الراحل عمار الشريعي الكثير من التحديات حتى وصل إلى مكانته الفنية المعروفة والمرموقة.