الجمعة 03 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ميرفت القفاص: غرست بداخل مراد كل ما كان يود عمار الشريعى فعله

ميرفت القفاص مع
ميرفت القفاص مع الإعلامية منى الشاذلي،

قالت الإعلامية الكبيرة ميرفت القفاص، زوجة الراحل عمار الشريعي، إنها قبل ظهور الحاسب الآلي كانت تحرص كل الحرص على شراء كل الصحف قبل مباريات الأهلي والزمالك، معبرة: "لازم أجيب له كل الصحف، قبل ماتش الأهلي والزمالك، وبيقرأ كل الأخبار، والله يرحمه كان الزمالك عنده حاجة كبيرة أوي".

ذكرى رحيل عمار الشريعي 

وأكدت الإعلامية ميرفت القفاص، خلال لقائها ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن لحظة تخرج نجلها مراد عمار الشريعي من كلية الهندسة التكنولوجية ببريطانيا كان بمثابة الحلم اللي حققته، حيث شعرت وقتها أنها فعلت ما كان يرغبه والده في أن يفعله مع نجله.

نجل عمار الشريعي 

وأضافت في حديثها، أنها كانت حريصة كل الحرص منذ وفاة زوجها الموسيقار عمار الشريعي على غرس كل ما كان يود تعليمه لابنه داخل شخصية مراد.

ميرفت القفاص الراحل عمار الشريعي مراد عمار الشريعي تخرج نجل عمار الشريعي معكم

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