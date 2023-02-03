دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر اليوم الجمعة 3-2-2023

دعاء الصباح وأدعية الفجر من أهم السنن النبوية التي يحرص المسلمون على اتباعها للتقرب إلى الله وسؤاله من خير الدنيا والآخرة، وتقدم «الدستور» لقرائها بعض من دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر الجمعة 3-2-2023.

دعاء الصباح اليوم

من دعاء الصباح .. «ربي إنها ساعة الفجر، اللهم إنا ننتظر منك فرجًا قريبًا يريح قلوبنا ويبكي عيوننا فرحًا فبشرنا يا الله».

«اللهم يا فاتح الأبواب ومنزل الكتاب وجامع الأحباب يا الله ارزق أحبتي رزقًا كالأمطار يا الله».

من دعاء الصباح.. «يا الله يا رحمن يا ودود، يا راحم الشيخ الكبير يعقوب، يا غافر ذنب داود، يا كاشف ضر أيوب، يا منجّي إبراهيم من نار النمرود، يا من ليس له شريك، ولا معه مقصود، يا من لا يخلف عن الموعود أسألك أن ترزقنا السعادة والفرح في هذا اليوم».

أدعية الفجر اليوم

من أدعية الفجر.. «اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

«اللهم اجمع أحبتي بكل من يحبون، وهوّن عليهم كل صعب، اللهم اجعل أيام أحبتي عيدًا، ويومهم سعيدًا، وعمرهم مديدًا يا الله، واجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا».

«اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود أن تكتب لنا الخير في هذا اليوم».

«اللهم بارك لي في أولادي ووفقهم لطاعتك وارزقني برّهم».

«اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ. إذا قالَ حينَ يُمسي فماتَ دخلَ الجنَّةَ - أو: كانَ من أَهْلِ الجنَّةِ - وإذا قالَ حينَ يصبحُ فماتَ من يومِهِ مثلَهُ».