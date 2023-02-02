ضبط المتهم باستغلال الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مصر القديمة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (سلاح أبيض – مبلغ مالي "حصيلة نشاطه الإجرامي") ، وبصحبته 3 أطفال.

وبسؤالهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم .. وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي.