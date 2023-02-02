الخميس 02 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم باستغلال الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة

أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

 وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مصر القديمة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (سلاح أبيض – مبلغ مالي "حصيلة نشاطه الإجرامي") ، وبصحبته 3 أطفال.

وبسؤالهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم .. وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي.

اجهزة الداخلية استغلال الأحداث جرائم القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

ماجد حبته

القاهرة بودابست.. والعكس

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولى تعود له الحياة

صور

ندوة مصر ومكافحة الإرهاب في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة تسليم جوائز معرض الكتاب 2023

ندوة مناقشة كتاب سرير فارغ بمعرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: توقيع اتفاقية سلام مع السودان بعد نقل السلطة إلى حكومة مدنية

السيادة السودانى: البرهان يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى الخرطوم

إيران تعتبر إسرائيل «مسئولة» عن الهجوم على مجمع لوزارة الدفاع