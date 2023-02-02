تجديد حبس 3 متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى 15 يوما

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالعملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، عن طريق الترويج لنشاطه الإجرامي عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبط المذكور وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" و"2 آخرين- مقيمان بمحافظة الدقهلية".

وبمواجهة المتهم الأول اعترف بأن الأموال المضبوطة بحيازته ملكه ورغبته فى بيعها بالسوق السوداء للاستفادة من فارق السعر، وإعلانه عن ذلك عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والتواصل مع المتهمين الآخران للتوسط لبيعها مقابل حصولهما على عمولة.

وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود حساب باسمه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم فيه بعرض المبالغ المضبوطة بحيازته للبيع، ووجود تصوير فيديو للمبالغ المضبوطة على صفحته للتأكيد على صحة رغبته فى البيع لعملائه.