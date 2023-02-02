بنجلاديش تطلب من السعودية إمدادها بالنفط مع إرجاء دفع ثمنه

طلبت بنجلاديش من المملكة العربية السعودية إمدادها بالنفط مع إرجاء دفع ثمنه، في وقت تواجه الدولة الواقعة في جنوب آسيا تضاؤلا في احتياطاتها من النقد الأجنبي.

وتزود السعودية بنجلاديش أكثر من نصف وارداتها من الخام، لكن الأخيرة تضررت بشدة من الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والغذاء في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

كما انخفضت قيمة عملتها التاكا بنحو 25% مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف موزعي البنزين ومرافق الطاقة.

وعانت البلاد العام الماضي من انقطاع التيار الكهربائي لفترات تصل إلى 13 ساعة يوميا، فيما قدمت الحكومة إغاثة غذائية للأسر غير القادرة على تحمل تكاليف الأرز والسلع الأساسية الأخرى.

في لقاء مع سفير الرياض الأربعاء، طلب وزير الخارجية أبو الكلام عبد المؤمن من السعودية النظر في إمداد النفط الخام والنفط المكرر "على أساس الدفع المؤجل"، وفق فرانس برس.

تأتي الضغوط الاقتصادية مع اقتراب الانتخابات العامة المقررة في يناير 2024.

من جهته، حمل حزب بنجلاديش القومي المعارض الحكومة مسؤولية الأزمة، متهماً إياها بتبديد مليارات الدولارات على مشاريع غير مجدية.

ونظم الحزب سلسلة من المسيرات تطالب باستقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وإجراء انتخابات مبكرة في ظل إدارة محايدة.

أسعار الكهرباء

رفعت السلطات أسعار الكهرباء بالتجزئة بنسبة 15% الثلاثاء، وهي ثاني زيادة من نوعها في ثلاثة أسابيع، بينما ارتفعت أسعار الغاز للمولدات بنسبة بلغت 178% الشهر الماضي.

ووافق صندوق النقد الدولي الاثنين على حزمة دعم لبنجلاديش بقيمة 4,7 مليارات دولار.

وانخفض احتياطي النقد الأجنبي للدولة الواقعة في جنوب آسيا من 46 مليار دولار في يناير من العام الماضي إلى 32 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي.

وناهز معدل التضخم الرسمي في بنجلاديش 8,7%، لكن اقتصاديين مستقلين يقولون إن النسبة الفعلية أعلى بكثير.