إحالة تشكيل سرقة اللوحات الكهربائية من عقارات مصر القديمة للمحاكمة

قررت جهات التحقيق بمصر القديمة الجزئية، إحالة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة اللوحات الكهربائية من مداخل العقارات، للمحاكمة الجنائية.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة الغطاء الصاج لكوفريه الكهرباء الخاص بالعقار محل سكنه بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة “شخصين” لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة القسم، باستخدام إحدى السيارات.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة اللوحات الكهربائية العمومية عن طريق نزعها من مكانها، مُستخدمين سيارة نقل لنقل المسروقات، وارتكابهما 6 وقائع سرقة آخري وبيع متحصلات نشاطهما الإجرامي لعميلهما “صاحب مخزن خردة، مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام” وأمكن ضبطه وبحوزته "6 أغطية لوحات كهربائية عمومية من بينهم اللوحة الكهربائية الخاصة بالمُبلغ، وأعترف بأنه على علم بأنه من متحصلات سرقة، ويقوم بالتصرف فيها ببيعها ضمن قطع الحديد الخردة.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.