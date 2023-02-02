تطلع روسى لمشاركة الرئيس السيسى فى القمة الإفريقية الروسية

أعرب أوليج أوزيروف سفير المهام الخاصة بوزارة خارجية روسيا، عن تطلعه إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة الإفريقية الروسية المقبلة.

وأشار أوليج، خلال لقائه مع السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، إلى أن مصر تعد بوابة إفريقيا وكونها دولة كبرى ورائدة في القارة.

واستقبل السفير أشرف سويلم كلا من أوليج، وجورجي بوريسينكو سفير روسيا لدى القاهرة، حيث تطرق اللقاء إلى التحضيرات الخاصة بالقمة الإفريقية الروسية المقبلة، المقرر عقدها في مدينة سانت بطرسبرج خلال يوليو المقبل.

مناقشة القضايا الدولية

وأوضح السفير سويلم أنه تم تبادل وجهات النظر حول قضايا القارة، ومناقشة العديد من القضايا الدولية المرتبطة بمستقبل العمل متعدد الأطراف وإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتوسعة مجموعة العشرين لزيادة التمثيل الإفريقي.

وأشار إلى أن النقاشات تطرقت إلى الأوليات التنموية للقارة الإفريقية وتأكيد أهمية تحقيق أقصى استفادة من مخرجات القمة الإفريقية الروسية بما ينعكس بالنفع ويحقق المصالح المشتركة.

من جانبه، تحدث سفير المهام الخاصة الروسي عن نجاح النسخة الأولى من القمة الإفريقية الروسية، والتي عقدت عام 2019، مشيدًا بدور مصر المحوري والفعال لتدشين النسخة الأولى من القمة، تحت الرئاسة المشتركة للرئيس السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.