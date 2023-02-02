هشام كمال يكشف خطط تطوير محطات إنتاج الكهرباء

قال المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، إن الشركة شهدت خلال الآونة الأخيرة بعض أعمال التطوير لرفع كفاءة المحطات والمحافظة على الإنتاجية والعمل على زيادتها.

أضاف كمال لـ«الدستور»، أنه من ضمن أعمال رفع الكفاءة للمحطات المائية تطوير محطة كهرباء السد العالي للمحافظة على التردد والتذبذب الموجود في الشبكة القومية للكهرباء حيث تم التعاقد مع شركة ايه بي بي بـ5 ملايين جنيه وهو ما أعطى أريحية للشبكة الموحدة على مستوى الجمهورية.

أشار رئيس شركة المحطات المائية إلى أن هناك أعمال تطوير في محطة إسنا حيث تم رفع كفاءة غرفة التحكم ومنظمات السرعة التي كانت تعمل بها المحطة بقدرة 70%، والآن تعمل بكامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا يرجع لأعمال التطوير التي تمت لرفع كفاءة المحطة.

كما قمنا بمعالجة الوحدة رقم 1 التابعة بمحطة إنتاج (كهرباء أسوان 2) التي تعطلت وتم إعادة تأهيلها وأصبحت المحطة الآن بعد التطوير تعمل بكامل طاقتها، وفي الفترة المقبلة سنقوم بتطوير البوابات الخاصة بمحطة إنتاج الكهرباء (أسوان 1).

في السياق، قال رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان إن الشركة سجلت إنتاج 7 مليارات و٨٦٤ مليون كيلووات فى الساعة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، بسبب زيادة تصريفات المياه خلف السد العالى.

أضاف «كمال»، لـ«الدستور»، أنه يتوقع ارتفاع إنتاجية الشركة مقارنة بالعام الماضى، لتحقق نحو ١٤ مليارًا و٨٢٥ مليون كيلووات فى الساعة.

وكشف رئيس المحطات المائية أن إجمالى إنتاج الطاقة الكهرومائية يمثل نحو ٥٪ من إجمالى الطاقة المنتجة من الكهرباء بجميع مصادرها، موضحًا أن إجمالى قدرات الطاقة الكهربائية المولدة من السدود المائية يصل لنحو ٢٨٥٠ ميجاوات، أكبرها السد العالى بطاقة ٢١٥٠ ميجاوات، إضافة للمحطات الأخرى.