منسق الأمم المتحدة تشيد بملتقى الأزهر الدولى للكاريكاتير

أشادت إلينا بانوفا؛ المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، بالرسوم الكاريكاتيرية المعروضة بركن الطلاب الوافدين ضمن جناح الأزهر الشريف، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين.

وحرصت إلينا على تفقد جميع الرسوم الكاريكاتيرية المعروضة بركن مركز الطلاب الوافدين، بجناح الأزهر الشريف، كما استمعت إلى شرح تفصيلي من الدكتور: محمد مسعد والأستاذة: عبير محمود، مشرفي ركن الطلاب الوافدين، عن أهداف وأهمية الملتقى وعدد الأعمال التي شاركت في المسابقة وعدد الدول المشاركة، كما قامت بتصوير عدد من الأعمال المعروضة بالكتالوج وأبدت إعجابها الشديد بها.

في ختام زيارتها قام الدكتور محمد مسعد، وعبير محمود، بإهدائها نسخة مطبوعة من كتالوج مسابقة الأزهر الدولية الأولى لفن الكاريكاتير.

وبعد تصفحها للكتالوج اقترحت إلينا إلى ضرورة ترجمة كتالوج المسابقة إلى أكثر من لغة؛ نظرًا لأهمية هذا الحدث المتفرد في تاريخ الأزهر الشريف.

وكتبت إلينا في كلمتها التذكارية على كتالوج المعرض: "أهنئ الأزهر على جهوده في معرض الكتاب".