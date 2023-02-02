كهرباء جنوب القاهرة تعلن موعد الانتهاء من توصيل «تغذية المونوريل»

كشف المهندس مدحت فودة، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن الموعد النهائي لتوصيل كابلات التغذية الرئيسية لمشروع المونوريل في مدينة 6 أكتوبر والمملوك للهيئة القومية للأنفاق.

وقال فودة، لـ«الدستور»، إن الشركة قاربت على الانتهاء من توصيل الكابلات الكهربائية المغذية للمحطات، حيث من المخطط أن يتم الانتهاء في يونيو القادم.

وأضاف رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة فور انتهاء أعمال الإنشاءات للمحطات تقوم بتوصيل التغذية الكهربائية للمحطة، ونعمل وفق التوقيتات التي تم الاتفاق عليها مع الهيئة القومية للانفاق.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ـ 6 أكتوبر، 4.5 مليار دولار (4.1 مليار يورو)، ويقوم بتنفيذه تحالف من شركات مصرية وعالمية.

ومونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر يجرى إدخاله فى مصر لأول مرة ويمثل نقلة وتحولاً كبيراً في وسائل المواصلات، حيث يزيد من الاتصالية بين المدن والمناطق العمرانية وخط قطار مونوريل السادس من أكتوبر يربط محافظة الجيزة بداية من محطة جامعة الدول بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر، وهو بطول تقريبي 42 كم يتكون من 12 محطة، هي بولاق (جامعة الدول) – الطريق الدائري – المريوطية – المنصورية ــ الطريق الصحراوي (القاهرة/ الإسكندرية) - هايبر وان – جهينة - هيئة المجتمعات العمرانية – الحصري – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية – القطار السريع.