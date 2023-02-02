النسخة الجديدة من تفسير القرآن الجليل الأكثر رواجا بمعرض الكتاب

طرحت الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، في قاعة رقم ٢، بلازا ١، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٤، المقام في أرض المعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس، نسخة حديثة من تفسير القرآن الجليل، الأمر الذي لاقى إقبالا كبيرا من قبل رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال أحمد محمد، أحد القائمين على جناح الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، لـ" الدستور" إن كتاب تفسير القرآن الجليل من أكثر الكتب إقبالا ومبيعا، خاصة وأنه يضم تفسير الآيات، وقصصها، والحكمة منها، الأمر الذي أحبه رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتابع أن النسخ ذات المقاسات الصغيرة والمتوسطة نفذت تماما، ولم يتبقى إلا النسخ الكبيرة، لأنها تحتاج لقراءتها في المنزل، لكبر حجم الكتاب.

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

وتواجدت أعداد من فرق العاملين والمتطوعين لتسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.