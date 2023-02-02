الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات

حريق
حريق

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة أوسيم دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بالجيزة بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحماية المدنية الجيزة حريق شقة سكنية أحد العقارات اوسيم

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