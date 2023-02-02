الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحكايات الشعبية للحضارات العربية.. أبرز إصدارات «ذات السلاسل» الكويتية

معرض الكتاب
معرض الكتاب

طرحت دار ذات السلاسل الكويتية، داخل جناحها في قاعة 2، بلازا 1، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، المقام في أرض المعارض والمؤتمرات في التجمع الخامس، سلسلة كتبًا بعنوان "حكايات وأساطير شعبية".

وفي هذا السياق، قال علي عبدالغفار، أحد القائمين على جناح ذات السلاسل الكويتية، لـ"الدستور"، إن أحدث إصدارات هذه السلسلة تتمثل في كتاب حكايات شعبية روسية، وحكايات شعبية كورية للكاتب أي أم بانغ ويي ريوك، والذي ترجمته فضة عبدالعزيز المعيلي، وكتاب حكايات فارسية، والتي جمعها الدكتور محمد قاسم زاده، والذي ترجمها الدكتور غسان حمدان.

تابع: وباقي إصدارات هذه السلسلة هي كتب حكايات وأساطير لاتينية لرامون لابال، والذي ترجمها أحمد عبداللطيف، وكتاب حكايات شعبية تركية، والذي جمعها الدكتور إجتاز كانوز، وترجمتها فضة عبدالعزيز المعيلي، وكتاب حكايات أندلسية "حكايات شعبية"، والذي أعدها خوان إجنائيو بيريث، وأناماريا مارتينيت، والذي ترجمها أحمد عبداللطيف.

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

وكانت قد شهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم الاحد، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في رابع أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

وتواجدت أعداد من فرق العاملين والمتطوعين؛ لتسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

ارض المعارض والمؤتمرات ارض المعارض التجمع الخامس الإزدحام الحكايات الشعبية

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