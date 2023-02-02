أكثر من 84 ألف نسخة.. هيئة الكتاب تحقق أعلى مبيعات في تاريخ معرض القاهرة

يواصل جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ54، الإقبال على جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث تخطى عدد زوار المعرض حتى مساء أمس، المليون ونصف المليون زائر، وبلغت مبيعات جناح الهيئة في المعرض حتى مساء أول أمس الثلاثاء 84143 نسخة كتاب، من إصدارات الهيئة.

ومن أبرز السلاسل التي حققت مبيعات جيدة، في الجناح سلسلة "ما"، وسلسلة "رؤية"، إلى جانب كتب سلسلة المصريات، فضلا عن باقي السلاسل التي تصدرها الهيئة.

ومن بين إصدارات سلسة ما، "ما الحرف اليدوية" للدكتورة إيمان مهران، و"ما الأدب" للدكتور يوسف نوفل، و"ما الدراما" للدكتور عصام الدين أبو العلا، و"ما الجيولوجيا" للدكتور أسامة السيد أحمد عطية، و "ما الصيدلة" للدكتور عبد الناصر بدوي سنجاب، و"ما الكون"، "ما الفقة"، "ما الخطابة"، وغيرها الكثير من العناوين.

أما من بين إصدارات سلسلة رؤية: "فكرة في كتاب، مغامرات فلفلة ، حكايات فردوس وسماحة، الحقيقة والخيال، بين الحقيقة والخيال، رحلة إلى مركز الأرض ، شخصيات مصرية، قرأت لك، أحلم (الأشعار المصورة) ، أغرب من الخيال ، الجاهلية والصحوة، هؤلاء .. هم الإخوان، فهم مقاصد السنة النبوية رؤية عصرية، نساء على عرش مصر، حماية الكنائس في الإسلام، حق الوطن، حوار الأديان والثقافات، تنظيم النسل ومتغيرات العصر، العقل والنص، مقاصد الشرع وقضايا العصر، فلسفة الحرب والسلم والحكم، قضايا الدين والحياة رؤية عصرية، مكارم الأخلاق، مهارات التواصل في السنة النبوية، فن الكتابات والجمل القصيرة (الحكمة والمثل والتغريدة) وغيرها الكثير من العناوين.

ومن بين إصدارات سلسلة مصريات، كتاب التربية والتعليم في مصر القديمة - الأسرة المصرية في عصورها القديمة - الأرض والفلاح فى مصر على مر العصور، للدكتور عبد العزيز صالح، وغيرها.

كما حققت العديد من الإصدارات الجديدة بالهيئة مبيعات كبيرة، خلال الأيام الماضية.

وتستمر فعاليات الدورة الحالية حتى 6 فبراير الجاري، بمشاركة 1047 ناشرًا من 53 دولة مختلفة.