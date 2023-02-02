الخميس 02 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أكثر من 84 ألف نسخة.. هيئة الكتاب تحقق أعلى مبيعات في تاريخ معرض القاهرة

معرض الكتاب
معرض الكتاب

يواصل جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ54، الإقبال على جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث تخطى عدد زوار المعرض حتى مساء أمس، المليون ونصف المليون زائر، وبلغت مبيعات جناح الهيئة في المعرض حتى مساء أول أمس الثلاثاء 84143 نسخة كتاب، من إصدارات الهيئة.

ومن أبرز السلاسل التي حققت مبيعات جيدة، في الجناح سلسلة "ما"، وسلسلة "رؤية"، إلى جانب كتب سلسلة المصريات، فضلا عن باقي السلاسل التي تصدرها الهيئة.

ومن بين إصدارات سلسة ما، "ما الحرف اليدوية" للدكتورة إيمان مهران، و"ما الأدب" للدكتور يوسف نوفل، و"ما الدراما" للدكتور عصام الدين أبو العلا، و"ما الجيولوجيا" للدكتور أسامة السيد أحمد عطية، و "ما الصيدلة" للدكتور عبد الناصر بدوي سنجاب، و"ما الكون"، "ما الفقة"، "ما الخطابة"، وغيرها الكثير من العناوين.

أما من بين إصدارات سلسلة رؤية: "فكرة في كتاب، مغامرات فلفلة ، حكايات فردوس وسماحة، الحقيقة والخيال، بين الحقيقة والخيال، رحلة إلى مركز الأرض ، شخصيات مصرية، قرأت لك، أحلم (الأشعار المصورة) ، أغرب من الخيال ، الجاهلية والصحوة، هؤلاء .. هم الإخوان، فهم مقاصد السنة النبوية رؤية عصرية، نساء على عرش مصر، حماية الكنائس في الإسلام، حق الوطن، حوار الأديان والثقافات، تنظيم النسل ومتغيرات العصر، العقل والنص، مقاصد الشرع وقضايا العصر، فلسفة الحرب والسلم والحكم، قضايا الدين والحياة رؤية عصرية، مكارم الأخلاق، مهارات التواصل في السنة النبوية، فن الكتابات والجمل القصيرة (الحكمة والمثل والتغريدة) وغيرها الكثير من العناوين.

ومن بين إصدارات سلسلة مصريات، كتاب التربية والتعليم في مصر القديمة - الأسرة المصرية في عصورها القديمة - الأرض والفلاح فى مصر على مر العصور، للدكتور عبد العزيز صالح، وغيرها.

كما حققت العديد من الإصدارات الجديدة بالهيئة مبيعات كبيرة، خلال الأيام الماضية.

وتستمر فعاليات الدورة الحالية حتى 6 فبراير الجاري، بمشاركة 1047 ناشرًا من 53 دولة مختلفة.

84 ألف إصدارات الهيئة التربية والتعليم التعليم فى مصر الهيئة المصرية العامة الهيئة المصرية العامة للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولى تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

ندوة مناقشة كتاب سرير فارغ بمعرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة صلاح جاهين ومسرح الطفل بمعرض القاهرة للكتاب 2023

رغم الأحوال الجوية.. إقبال كبير على معرض الكتاب فى ثامن أيامه

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تعتبر إسرائيل «مسئولة» عن الهجوم على مجمع لوزارة الدفاع

منظمة دولية تطالب الاحتلال بتفكيك نظام الفصل العنصرى

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية