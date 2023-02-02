الأهلى فى المونديال| «أبوعبلة» يكشف الحالة الطبية لـ«هانى» و«لطفى»

قال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن محمد هاني، مدافع الفريق، تعرض لكدمة قوية في العضلة الأمامية، أمس، أثناء مشاركته في لقاء أوكلاند سيتي.

وأوضح أبوعبلة أن «هاني» خضع لفحص طبي، صباح اليوم، ثبت من خلاله سلامته من الإصابة، ومن ثم تأكد جاهزيته لمباراة سياتل الأمريكي.

وأشار طبيب الفريق إلى أن علي لطفي، حارس الفريق، خاض جانبًا من التدريبات الجماعية في مران اليوم، واستأنف المران بتدريب بدني منفرد.

وأوضح أنه فضل خضوع علي لطفي لتدريبات بدنية واستشفائية بشكل منفرد في بقية فقرات المران؛ بسبب تعرضه لكدمة في الكتف.

وأكد «أبوعبلة» أن علي لطفي سوف ينتظم في المران الجماعي للفريق غدا بشكل طبيعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سياتل الأمريكي مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

مونديال الأندية| «بوتراجينيو» يهنئ الأهلي ويتمنى مواجهته للريال في الدور قبل النهائي



حرص إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد، على تهنئة فريق الأهلي عقب الفوز، أمس، على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف نظيفة في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية بالمغرب.

وقال بوتراجينيو في اتصال هاتفي مع المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي والمنسق العام للبعثة، إنه تابع مباراة أمس، ويتمنى أن يتخطى الأهلي منافسه سياتل الأمريكي في اللقاء القادم بينهما يوم السبت المقبل.

وأعرب بوتراجينيو عن أمنيته أن يلتقي الأهلي وريال مدريد في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

ووجّه المهندس خالد مرتجي، الشكر لمدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد لاهتمامه وحرصه على التواصل؛ انطلاقا من العلاقات الوطيدة التي تربط بين الناديين الكبيرين منذ سنوات طويلة.

وكان الفريق الأول بنادي الأهلي قد حقق فوزاً كبيراً على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف نظيفة.