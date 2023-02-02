الخميس 02 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى فى المونديال| «أبوعبلة» يكشف الحالة الطبية لـ«هانى» و«لطفى»

محمد هاني
محمد هاني

قال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن محمد هاني، مدافع الفريق، تعرض لكدمة قوية في العضلة الأمامية، أمس، أثناء مشاركته في لقاء أوكلاند سيتي.

وأوضح أبوعبلة أن «هاني» خضع لفحص طبي، صباح اليوم، ثبت من خلاله سلامته من الإصابة، ومن ثم تأكد جاهزيته لمباراة سياتل الأمريكي.

وأشار طبيب الفريق إلى أن علي لطفي، حارس الفريق، خاض جانبًا من التدريبات الجماعية في مران اليوم، واستأنف المران بتدريب بدني منفرد.

وأوضح أنه فضل خضوع علي لطفي لتدريبات بدنية واستشفائية بشكل منفرد في بقية فقرات المران؛ بسبب تعرضه لكدمة في الكتف.

وأكد «أبوعبلة» أن علي لطفي سوف ينتظم في المران الجماعي للفريق غدا بشكل طبيعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سياتل الأمريكي مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

مونديال الأندية| «بوتراجينيو» يهنئ الأهلي ويتمنى مواجهته للريال في الدور قبل النهائي


حرص إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد، على تهنئة فريق الأهلي عقب الفوز، أمس، على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف نظيفة في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية بالمغرب.

وقال بوتراجينيو في اتصال هاتفي مع المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي والمنسق العام للبعثة، إنه تابع مباراة أمس، ويتمنى أن يتخطى الأهلي منافسه سياتل الأمريكي في اللقاء القادم بينهما يوم السبت المقبل.

وأعرب بوتراجينيو عن أمنيته أن يلتقي الأهلي وريال مدريد في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

ووجّه المهندس خالد مرتجي، الشكر لمدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد لاهتمامه وحرصه على التواصل؛ انطلاقا من العلاقات الوطيدة التي تربط بين الناديين الكبيرين منذ سنوات طويلة.

وكان الفريق الأول بنادي الأهلي قد حقق فوزاً كبيراً على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف نظيفة.

الدكتور أحمد أبو عبلة الاهلى مونديال الاندية المغرب محمد هاني علي لطفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولى تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

رغم الأحوال الجوية.. إقبال كبير على معرض الكتاب فى ثامن أيامه

بحضور وزيرة التضامن.. ندوة مصر ومكافحة الإرهاب في معرض الكتاب

ندوة طه حسين وقضايا الهوية فى معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تعتبر إسرائيل «مسئولة» عن الهجوم على مجمع لوزارة الدفاع

منظمة دولية تطالب الاحتلال بتفكيك نظام الفصل العنصرى

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية