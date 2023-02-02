«الرقابة الصحية» تكشف السيرة الذاتية لرئيس مجلس إدارتها الجديد

كشفت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن السيرة الذاتية لرئيس مجلس إدارتها الجديد الدكتور أحمد طه، استشاري جراحه الأوعية الدموية والقدم السكري وأستاذ ورئيس أقسام الجراحة بطب قصر العيني، تولى منصب نائب مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي خلال عامي 2016 و 2017 ، ثم عين مديراً للمستشفى في عامي 2018 و 2019 وقد شهدت فترة توليه ادارة مستشفى الفرنساوي تطويراً كبيراً فيما تقدمه المستشفى من خدمات ، حيث انشأ وطور عدداً كبيراً من الوحدات العلاجية المتخصصة مثل وحدة السياحة العلاجية، ووحدة علاج السكر ومضاعفاته، ووحدة طب الفم والأسنان، ووحدة فحوصات القلب والاوعية الدموية، ووحدة صحة المرأة، ووحدة تحضير العلاج الكيماوي ووحدة علاج الألم ،كما قام بتجديد شامل لغرف العمليات ولكافة الرعايات المركزة وعمل علي زيادة القدرة الاستيعابية لها، والتي افتتحها الدكتور محمد عثمان الخشت في نوفمبر 2018، كما شهدت هذه الفترة أيضاً شراء العديد من الأجهزة الطبية التي ساهمت في احداث نقلة نوعية في مستوي الخدمة الطبية بالمستشفى.

وخلال تولي منصب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، ساهم مع فريق الإدارة في مشروع تطوير مستشفى الطوارئ والاستقبال، والذي اصبح جاهزاً للافتتاح في خلال أيام، كما قام بتنفيذ خطة جامعة القاهرة في إدارة أزمة كورونا في جميع مستشفيات الجامعة، حيث تم تخصيص وإخلاء مستشفى قصر العيني الفر نساوي وتحويلها إلي مستشفى عزل، وقام بتوفير وتفويج الكوادر الطبية والادارية والأجهزة والمستلزمات اللازمة للتشغيل، والتي جاء جزء كبير منها من خلال قيادة حملة للتبرعات من أهل الخير ومنظمات المجتمع المدني، كما تم تطوير مستشفى الأمراض الباطنة وتحويلها أيضا لمستشفى عزل، وقد حققت مستشفيات جامعة القاهرة للعزل نسب شفاء للمرضي تفوق ما تحقق علي المستوى الدولي.