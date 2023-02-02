الخميس 02 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرقابة الصحية» تكشف السيرة الذاتية لرئيس مجلس إدارتها الجديد

الدكتور أحمد طه
الدكتور أحمد طه

كشفت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن السيرة الذاتية لرئيس مجلس إدارتها الجديد الدكتور أحمد طه، استشاري جراحه الأوعية الدموية والقدم السكري وأستاذ ورئيس أقسام الجراحة بطب قصر العيني، تولى منصب نائب مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي خلال عامي 2016 و 2017 ، ثم عين مديراً للمستشفى في عامي 2018 و 2019  وقد شهدت فترة توليه ادارة مستشفى الفرنساوي تطويراً كبيراً فيما تقدمه المستشفى من خدمات ، حيث انشأ وطور عدداً كبيراً من الوحدات العلاجية المتخصصة مثل وحدة السياحة العلاجية، ووحدة علاج السكر ومضاعفاته، ووحدة طب الفم والأسنان، ووحدة فحوصات القلب والاوعية الدموية، ووحدة صحة المرأة، ووحدة تحضير العلاج الكيماوي ووحدة علاج الألم ،كما قام بتجديد شامل لغرف العمليات ولكافة الرعايات المركزة وعمل علي زيادة القدرة الاستيعابية لها، والتي افتتحها الدكتور محمد عثمان الخشت في نوفمبر 2018، كما شهدت هذه الفترة أيضاً شراء العديد من الأجهزة الطبية التي ساهمت في احداث نقلة نوعية في مستوي الخدمة الطبية بالمستشفى.

IMG-20230202-WA0021

وخلال تولي منصب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، ساهم مع فريق الإدارة في مشروع تطوير مستشفى الطوارئ والاستقبال، والذي اصبح جاهزاً للافتتاح في خلال أيام، كما قام بتنفيذ خطة جامعة القاهرة في إدارة أزمة كورونا في جميع مستشفيات الجامعة، حيث تم تخصيص وإخلاء مستشفى قصر العيني الفر نساوي وتحويلها إلي مستشفى عزل، وقام بتوفير وتفويج  الكوادر الطبية والادارية والأجهزة والمستلزمات اللازمة للتشغيل، والتي جاء جزء كبير منها من خلال قيادة حملة للتبرعات من أهل الخير ومنظمات المجتمع المدني، كما تم تطوير مستشفى الأمراض الباطنة وتحويلها أيضا لمستشفى عزل، وقد حققت مستشفيات جامعة القاهرة للعزل نسب شفاء للمرضي تفوق ما تحقق علي المستوى الدولي.

الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية السيرة الذاتية الدكتور احمد طه القدم السكرى جراحة الأوعية الدموية طب قصر العيني

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولى تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

رغم الأحوال الجوية.. إقبال كبير على معرض الكتاب فى ثامن أيامه

بحضور وزيرة التضامن.. ندوة مصر ومكافحة الإرهاب في معرض الكتاب

ندوة طه حسين وقضايا الهوية فى معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تعتبر إسرائيل «مسئولة» عن الهجوم على مجمع لوزارة الدفاع

منظمة دولية تطالب الاحتلال بتفكيك نظام الفصل العنصرى

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية