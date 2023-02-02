أبواليزيد الشرقاوي: أبوالفضل بدران قدم نصوص «الكرامة» على أساس أدبي

شهدت قاعة ملتقى الإبداع والفكر، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال٥٤، ندوة مناقشة كتاب "أدبيات الكرامة الصوفية" للكاتب الناقد والأكاديمي محمد أبوالفضل بدران، بحضور الكتاب الدكتور أبواليزيد الشرقاوي، والكاتب الصحفي عبده مباشر، ويديرها الكاتب أحمد عفيفي.

وقال أبواليزيد الشرقاوي: «إذا تعاملنا مع حكايات الكرامات على أنه إبداع أو نص أدبي، فالأدب أغلبه تخيلي على عكس الكرامات، فكل الكرامات تدور حول حدث ما، القارىء مضطر أن يرى هذه حقيقة، ولكن تأتي مشكلة التصديق، منهم من يصدق هذه أو يرفضها تماما، وفي كتاب أدبيات (الكرامة الصوفية)، ذهب بدران إلى النظر بأن كل هذه الحكايات الكرامات بمثابة نصوص أدبية فلم سكن شاغله التصديق أو رفضها».

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

جدير بالذكر أنه حقق معرض القاهرة الدُولي للكتاب 54، خلال الخمسة أيام الأولى من فتح أبوابه للجمهور، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وتخطى عدد رواده المليون زائر.

حق معرض القاهرة الدُولي للكتاب 54، خلال السبعة أيام الأولى من فتح أبوابه للجمهور، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وتخطى عدد رواده المليون ونصف المليون زائر، وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.