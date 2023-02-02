«مصر للطيران» تستضيف مؤتمر صيانة الطائرات فى إفريقيا والشرق الأوسط

تستضيف الشركة القابضة "مصر للطيران"، ممثلة فى شركة الصيانة والأعمال الفنية، مؤتمر ومعرض صيانة الطائرات والتدريب في إفريقيا والشرق الأوسط في نسخته الحادية والثلاثين خلال الفترة من 5- 7 فبراير الحالي.

ويحظى المؤتمر باهتمام كبير من شركات الطيران العالمية والإفريقية والجهات ذات الصلة، كونه منصة تجمع تحت سقف واحد مقدمي العديد من خدمات صيانة وعمرة الطائرات والتدريب، وتوفر فرصة لعقد اللقاءات الثنائية الفعالة بين المشاركين لبحث أوجه التعاون، كما تشهد جلسات المؤتمر حلقات نقاش متعددة الموضوعات يشارك بها أبرز خبراء الطيران في المنطقة، وتهدف لتبادل الخبرات وطرح الحلول المبتكرة لتطوير قطاع الطيران بصفة عامة وصيانة الطائرات والتدريب بصفة خاصة.

ويضم المعرض كبار الشركات العاملة في مجال صيانة وعمرة الطائرات بإفريقيا والشرق الأوسط، إضافةً إلى مصنعي الطائرات ومحركاتها وأجزائها وموردي قطع الغيار وشركات تقنيات الطيران من مختلف دول العالم، ما يعد فرصة تسويقية واعدة لمختلف أنشطة صيانة الطائرات وتوفير مختلف الخدمات الفنية وخدمات التدريب المتنوعة، حيث من المتوقع أن تتجاوز أعداد المشاركين بالحدث 400 من خبراء الطيران والعاملين بالمجال.

جدير بالذكر أن مصر استضافت النسخة الأولى من الحدث في عام 1992، والعديد من النسخ الأخري خلال الأعوام السابقة كان آخرها في 2018، وتشير الإحصائيات إلى أن النسخ التي تستضيفها مصر هي الأعلى من حيث نسبة المشاركة والحضور في دورات المؤتمر.