مرفق الكهرباء يصدر إرشادات للتعامل مع المهمات أثناء سقوط الأمطار

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مجموعة من النصائح والإرشادات لتوعوية المواطنين بخطورة التواجد بجانب مهمات الكهرباء أثناء تساقط الأمطار.

ووفق بيان نشرته الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيجب على المواطنين اتباع مجموعة من الخطوات في حالة سقوط أمطار.

وذكر البيان أن الجهاز يحرص على نشر الوعي بين مستهلكي مرفق الكهرباء فى كافة الجوانب، ونظرا للأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد يوضح بعض النصائح الإرشادية في التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار:

١- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - اكشاك – كابلات).

٢-إذا لاحظت وجود اسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

٣-الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الاسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

٤- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة.

٥-يجب توعية الاطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء اثناء سقوط الامطار.

يذكر أن مصر تشهد موجة من الطقس السيئ يصاحبها تساقط للأمطار على أغلب مناطق الدلتا والقاهرة والمحافظات البحرية.