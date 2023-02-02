متطوع بمعرض الكتاب: مشاركتي عززت ثقتي بنفسي

كشف عمر أحمد أبو رية، طالب بجامعة مصر المعلوماتية ومتطوع في برنامج “أنا متطوع” بمعرض الكتاب، كيفية الاستفادة من تجربة التطوع في المعرض.

وقال إن التجربة فرقت معه كثيرا، مضيفا: إحساسي بتحقيق الذات، وفرصة منحت لي للتعرف على شرائح المجتمع المختلفة، والانخراط بالمجتمع وتعزيز ثقتي بنفسي، وشعوري بالقدرة والاستطاعة على تحقيق الأهداف.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور": “منحت لي أيضا تعزيز وتقوية مهاراتي وتطوير ذاتي، وخاصة مهارات التواصل وبناء شبكات التواصل الاجتماعي، وتطوير المهارات القيادية من خلال الإحساس بالمسئولية التي أتحملها يومياً، وإن لم يكن هناك فريق مسئول عنه تحت قيادتي، فأنا أشعر أني قائد لذاتي أوجها نحو الأهداف المطلوبة مني بفاعلية وكفاءة”.

وتابع: “بالإضافة إلى زيادة خبرتي وإثرائي بتجربة جديدة ومميزة، وتعزيز السيرة الذاتية بهذه التجربة الجديدة والشيقة، وشعوري بالسعادة والرضا لما أقوم به”.

واستطرد: المعرض بالنسبة لي تجربة جديدة وفريدة من نوعها، فمن معايير الاختيار للمتطوعين التي أجتزت فيها المقابلة الشخصية، والتي تقدم لها آلاف راغبي المشاركة في التطوع في المعرض، ثم تلتها مرحلة تأهيل وتدريب فرق العمل للدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك من خلال برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين UN Volunteers Egypt إلى توزيع الأدوار، كل ذلك تم بمعايير وحرفية لاختيار العناصر الجيدة القادرة على العمل التطوعي بكفاءة وفعالية.

واختتم تصريحاته قائلا: وفي المعرض كل يوم هناك اكتساب مهارات جديدة من طرق التعامل مع زائري المعرض وتقديم العون والمساعدة للزوار؛ ففيها تخلص من الروتين ولمجرد مساعدة أي زائر أو توجيهه لما يريد دائماً ما أشعر بأن فيها تعزيز للعلاقات الاجتماعية، وذلك عوضاً عن التعرف على أشخاص جدد ومميزين راغبين في المشاركة الاجتماعية واكتساب الخبرات من رؤساء الفرق والمسؤولين، مما يشعرني بالفخر أني قادر على عمل شئ جديد مميز فيه خدمة لمجتمعي.

جدير بالذكر أنه تقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية.