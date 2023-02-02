محافظ أسيوط يتفقد مشروع تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمدخل وطريق دير درنكة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الأعمال النهائية لمشروع تطوير مدخل وطريق دير درنكة وأعمال تطوير قنطرة جسر الجبل بحي غرب ضمن مسار محطات رحلة العائلة المقدسة تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، والذي يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية، والذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ورعاية قداسة البابا تاوضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

رافقه خلال الجولة الميدانية حسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب، وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة، والأب بيشوي من دير العذراء مريم بدرنكة، ومسئولو الشركات المنفذة للأعمال.

تابع المحافظ أعمال تطوير المنطقة الأثرية على جانبي قنطرة جسر الجبل بحي غرب وتطوير السور على جانبي الطريق، وإضافة مساحات خضراء وتشجير المنطقة لإعطاء المكان شكلًا جماليًا، بالإضافة إلى تطوير المنطقة وبناء حوائط مرسومة عليها رموز مقدسة أعلي العيون الأثرية، لتكون بداية مدخل مسار محطة العائلة المقدسة بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط، فضلًا عن استكمال أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية المحيطة بمناطق المسار وأعمال الإنارة داخل المنطقة الأثرية، وتجديد الأسوار الخارجية لها والانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية وتنسيق المواقع بالأشجار، وتشييد بوابات تلائم مسارات الزيارة وإعادة إحياء وتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضاري.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير بطريق دير درنكة وبمدخل دير العذراء مريم بدير درنكة، والتي تتمثل في رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية المحيطة بمناطق المسار وأعمال الإنارة داخل المنطقة الأثرية، وتجديد الأسوار الخارجية لها والانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية وتنسيق المواقع بالأشجار وتشييد بوابات تلائم مسارات الزيارة، وإعادة إحياء وتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضاري وتشجير الطريق من الجانبين بشكل جمالي وحضاري يتناسب مع أهمية المنطقة الأثرية.

وأشار المحافظ، إلى أن أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة تشارك فيه كل أجهزة الحكومة وتحظى فيه أسيوط بمحطتين من أهم نقاط محطات رحلة العائلة المقدسة، هما "دير السيدة العذراء بدير درنكة"، و"الدير المحرق بالقوصية"، وسيكون لهما عائد سياحي واقتصادي كبير، وحفاظًا على الإرث الإنساني لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح أن أعمال التطوير تستهدف الخروج بالمظهر الذي يليق بالطبيعة الدينية والأثرية والسياحية للمشروع بالتنسيق بين كل الجهات المعنية، مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة، لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيدين الثقافي والحضاري، لافتًا الى متابعة الوزير اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أعمال التطوير بصفة مستمرة، بالإضافة إلى جولاته الميدانية لمراحل تطوير أعمال مسار العائلة المقدسة ومنها دير السيدة العذراء والدير المحرق بالقوصية لوضع أسيوط على خريطة السياحة العالمية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تم تكليف كل الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ أعمال التطوير ومراعاة البعد الجمالي، لافتًا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لوضع أسيوط على الخريطة السياحية العالمية والنهوض بالسياحة الدينية وتعزيز فرص تنمية الخدمات السياحية على أرضها، فضلًا عن المساهمة في الحفاظ على الإرث الإنساني الممتد لفترات زمنية، مشيرًا إلى ضرورة إسراع الخطى والتنسيق بين كل الجهات للانتهاء من كل الأعمال في أسرع وقت ‏ممكن.

تجدر الإشارة إلى أن مسار رحلة العائلة المقدسة يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم ويصل طوله إلى ٣٥٠٠ كم، ويضم 25 نقطة ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط، وتضم المحافظة نقطتين هما دير العذراء بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط، والذي يقع بالجبل الغربي، حيث توجد بالدير كنيسة العذراء بالمغارة الأثرية والنقطة الثانية هي دير المحرق الذي يقع في مركز القوصية، وقد أقامت فيه العائلة المقدسة ما يزيد على ستة أشهر وهي أطول فترة قضتها العائلة في مكان خلال رحلتها، كما أن الدير يضم الكنيسة الأثرية وهي الأقدم في العالم، حيث دشنها السيد المسيح بنفسه وتكون النقطتين قبلة الآلاف من السياح من كل دول العالم.

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