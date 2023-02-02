الخميس 02 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مشروع تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمدخل وطريق دير درنكة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الأعمال النهائية لمشروع تطوير مدخل وطريق دير درنكة وأعمال تطوير قنطرة جسر الجبل بحي غرب ضمن مسار محطات رحلة العائلة المقدسة تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، والذي يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية، والذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ورعاية قداسة البابا تاوضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

رافقه خلال الجولة الميدانية حسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب، وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة، والأب بيشوي من دير العذراء مريم بدرنكة، ومسئولو الشركات المنفذة للأعمال.

تابع المحافظ أعمال تطوير المنطقة الأثرية على جانبي قنطرة جسر الجبل بحي غرب وتطوير السور على جانبي الطريق، وإضافة مساحات خضراء وتشجير المنطقة لإعطاء المكان شكلًا جماليًا، بالإضافة إلى تطوير المنطقة وبناء حوائط مرسومة عليها رموز مقدسة أعلي العيون الأثرية، لتكون بداية مدخل مسار محطة العائلة المقدسة بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط، فضلًا عن استكمال أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية المحيطة بمناطق المسار وأعمال الإنارة داخل المنطقة الأثرية، وتجديد الأسوار الخارجية لها والانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية وتنسيق المواقع بالأشجار، وتشييد بوابات تلائم مسارات الزيارة وإعادة إحياء وتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضاري.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير بطريق دير درنكة وبمدخل دير العذراء مريم بدير درنكة، والتي تتمثل في رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية المحيطة بمناطق المسار وأعمال الإنارة داخل المنطقة الأثرية، وتجديد الأسوار الخارجية لها والانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية وتنسيق المواقع بالأشجار وتشييد بوابات تلائم مسارات الزيارة، وإعادة إحياء وتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضاري وتشجير الطريق من الجانبين بشكل جمالي وحضاري يتناسب مع أهمية المنطقة الأثرية.

وأشار المحافظ، إلى أن أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة تشارك فيه كل أجهزة الحكومة وتحظى فيه أسيوط بمحطتين من أهم نقاط محطات رحلة العائلة المقدسة، هما "دير السيدة العذراء بدير درنكة"، و"الدير المحرق بالقوصية"، وسيكون لهما عائد سياحي واقتصادي كبير، وحفاظًا على الإرث الإنساني لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح أن أعمال التطوير تستهدف الخروج بالمظهر الذي يليق بالطبيعة الدينية والأثرية والسياحية للمشروع بالتنسيق بين كل الجهات المعنية، مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة، لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيدين الثقافي والحضاري، لافتًا الى متابعة الوزير اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أعمال التطوير بصفة مستمرة، بالإضافة إلى جولاته الميدانية لمراحل تطوير أعمال مسار العائلة المقدسة ومنها دير السيدة العذراء والدير المحرق بالقوصية لوضع أسيوط على خريطة السياحة العالمية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تم تكليف كل الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ أعمال التطوير ومراعاة البعد الجمالي، لافتًا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لوضع أسيوط على الخريطة السياحية العالمية والنهوض بالسياحة الدينية وتعزيز فرص تنمية الخدمات السياحية على أرضها، فضلًا عن المساهمة في الحفاظ على الإرث الإنساني الممتد لفترات زمنية، مشيرًا إلى ضرورة إسراع الخطى والتنسيق بين كل الجهات للانتهاء من كل الأعمال في أسرع وقت ‏ممكن.

تجدر الإشارة إلى أن مسار رحلة العائلة المقدسة يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم ويصل طوله إلى ٣٥٠٠ كم، ويضم 25 نقطة ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط، وتضم المحافظة نقطتين هما دير العذراء بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط، والذي يقع بالجبل الغربي، حيث توجد بالدير كنيسة العذراء بالمغارة الأثرية والنقطة الثانية هي دير المحرق الذي يقع في مركز القوصية، وقد أقامت فيه العائلة المقدسة ما يزيد على ستة أشهر وهي أطول فترة قضتها العائلة في مكان خلال رحلتها، كما أن الدير يضم الكنيسة الأثرية وهي الأقدم في العالم، حيث دشنها السيد المسيح بنفسه وتكون النقطتين قبلة الآلاف من السياح من كل دول العالم.

IMG-20230202-WA0033
IMG-20230202-WA0033
IMG-20230202-WA0028
IMG-20230202-WA0028
IMG-20230202-WA0029
IMG-20230202-WA0029
IMG-20230202-WA0026
IMG-20230202-WA0026
IMG-20230202-WA0027
IMG-20230202-WA0027
IMG-20230202-WA0021
IMG-20230202-WA0021
IMG-20230202-WA0022
IMG-20230202-WA0022
البابا تاوضروس الثانى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشركات المنفذة للأعمال العائلة المقدسة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولى تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

رغم الأحوال الجوية.. إقبال كبير على معرض الكتاب فى ثامن أيامه

بحضور وزيرة التضامن.. ندوة مصر ومكافحة الإرهاب في معرض الكتاب

ندوة طه حسين وقضايا الهوية فى معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تعتبر إسرائيل «مسئولة» عن الهجوم على مجمع لوزارة الدفاع

منظمة دولية تطالب الاحتلال بتفكيك نظام الفصل العنصرى

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية