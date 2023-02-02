«أنا طفل عبقرى».. مجسم لفضائى يثير فرحة الأطفال داخل معرض الكتاب

شهد جناح الطفل بقاعة ٥ في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية، إقبالا كبيراً وتحديداً داخل دار نشر "فكرة"، بسبب مجسم فضائي وضعته دار النشر ليلتقط الأطفال الصور وهم داخله، الأمر الذي لاقى استحسان جميع الحضور، وخاصة أولياء الأمور الذين وضعوا أطفالهم داخله، وقاموا بتصويرهم بعض الصور التذكارية.

تقول سعاد سامح، والدة أحد الأطفال الحاضرين: «جناح الطفل في معرض الكتاب هذا العام جميل جداً وشيق، وبه أفكار وفعاليات مختلفة، نالت إعجابي بشكل كبير، ومنها فكرة هذا المجسم الذي يقوم الأطفال بالتصوير داخله، وهو الأمر الذي أدخل السعادة في نفوسهم، وجعلهم أكثر شغفاً وحباً للمعرض، وأتمنى استمراره طوال العام وليس هذه الفترة الوجيزة فقط، وأود أن أشكر جميع القائمين علي هذا العرس السنوي، الذي ينتظره عدد كبير من المصريين من العام للعام».

تقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما أختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومنيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.