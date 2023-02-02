الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس 7 أشخاص سرقوا ألواح طاقة شمسية بـ1.5 مليون جنيه بالبحيرة

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات

قرر المستشار محمد شتا، مدير نيابة كوم حمادة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي، تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامي العام، لنيابات جنوب دمنهور، حبس 7 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظتى "البحيرة – الأقصر"، على خلفية اتهامهم بالقيام بسرقة" 14 لوح طاقة شمسية" من أحد المزارع الكائنه بدائرة مركز بدر بمحافظة البحيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالتعاون مع ضباط مصلحة الأمن العام، والأمن الوطنى، قد تمكنت من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة من أحد المواطنين بإكتشافة سرقة "14 لوح طاقة شمسية" من أرضه الكائنة بدائرة المركز، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم "7 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتى ،البحيرة – الأقصر" تخصص نشاطه فى سرقة ألواح الطاقة الشمسية من الأراضى الزراعية.

ترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص "صاحب مزرعة" بدائرة المركز، باكتشافة سرقة "14 لوح طاقة شمسية" من أرضه.

 وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء عمرو الشامي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، والعميد أحمد السكران رئيس مباحث المديرية، والرائد عمر عرفات رئيس مباحث مركز شرطة بدر، و بمشاركة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم "7 أشخاص “لإثنين منهم معلومات جنائية”، مقيمين بنطاق محافظتى "البحيرة – الأقصر" تخصص نشاطه فـى سرقة ألواح الطاقة الشمسية من الأراضى الزراعية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرتيى أمن "البحيرة – الأقصر" تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ،وعدد "9" وقائع أخرى مماثلة بدائرة المركز، كما تم بإرشادهم ضبط "148 لوح طاقة شمسية تقدر قيمتها بحوالى "مليون و480 ألف جنيه" – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى- سيارتين "ربع نقل" – مركبة "توك توك" المستخدمين فـى نشاطهم الإجرامى.

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة تم حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد لهم فى المواعيد المحددة.

7 أشخاص أحمد التهامي البحث الجنائ الأمن الوطني الأجهزة الأمنية تشكيل فريق بحث

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وائل لطفي

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