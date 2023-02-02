وزير الإسكان: المدن الجديدة تواصل حملات إزالة المخالفات بالتعاون مع الشرطة

واصلت أجهزة مدن بني سويف الجديدة والعبور والشروق والعاشر من رمضان، شن حملات متنوعة لإزالة المخالفات والظواهر العشوائية بالتعاون مع الشرطة.

وصرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بأن المخالفات تمثلت في سحب واسترداد قطع أراضٍ لعدم إثبات الجدية من التخصيص، وضبط وإزالة مخالفات بناء وتغيير نشاط، ومركبات مستخدمة في أنشطة مخالفة.

ومن جهته، قال المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، إنه تم شن حملة بالتعاون بين قسم شرطة التعمير بمدينة بني سويف الجديدة والإدارات المختصة بالجهاز، لإزالة المخالفات بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 5 قرارات سحب واسترداد لـ 5 قطع أراضٍ بمركز المدينة والإسكان الاجتماعي "المنطقة الأولى" وابني بيتك 2 قطاع (ب) والحي الخامس مجاورة 6 ومنطقة الصناعات الخفيفة، كما تم سحب قطعة أرض بمنطقة ابني بيتك 1 قطاع (ز) لمخالفة اشتراطات التخصيص، كما تم تحرير المحاضر الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بمعرفة شرطة التعمير.

وفي سياق متصل، وجه المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بعدم التهاون مع أي مخالفات بنائية وتنفيذ القانون بكل حزم ضد المخالفين منعاً للعشوائية وحفاظاً على الواجهة الحضارية للمدينة، حيث تم تشكيل حملة تنفيذ قرارات غلق وإزالة وتصحيح أوضاع المخالفات بمعاونة شرطة التعمير.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لمبانٍ مخالفة لزيادة في النسبة البنائية لغرف السطح بقطعة أرض سكنية بالحى الخامس وتم إيقاف الأعمال الخاصة بقطعة أرض بالمنطقة الصناعية الأولى وتم التحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.

وأكد المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، استمرار الحملات المختلفة لمجابهة الظواهر العشوائية بالمدينة، حيث تم شن حملة لضبط المركبات المخالفة بالتعاون مع الشرطة المختصة أسفرت عن تحرير 4 محاضر والتحفظ على المركبات بمقر الجهاز، موضحاً أن المخالفات أسفرت عن ضبط سيارة قلَّاب تعمل بدون تصريح، وسيارتي نصف نقل لمخالفة إلقاء مخلفات فى غير الأماكن المخصصة، وسيارة خاصة تعمل بنشاط تقديم مشروبات.

ووجه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بضرورة التصدي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون، مؤكداً استمرار الحملات اليومية من الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع شرطة المرافق للقضاء علي ظاهرة "النباشين" بالمدينة والحفاظ علي المظهر الحضارى للمدينة.

وأشار رئيس جهاز العاشر من رمضان إلى أنه تم شن حملة أسفرت عن ضبط 3 مركبات "تروسيكل" خاصة بالنباشين, بمركز خدمات الحي التاسع بالمدينة، وقامت معدات الجهاز بتطهير ونظافة المكان.