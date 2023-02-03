الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

لماذا سخان الغاز الطبيعي أفضل من السخان الكهربائي.. وأيهما موفر في المال؟

سخان
سخان

إذا حان الوقت لاستبدال الفرن أو نظام التدفئة، فعليك باستخدام سخان يعمل بالغاز أو الكهرباء، ويتمتع كلا خياري التدفئة بالعديد من الفوائد، ولكن من المحتمل أن يكون أحدهما أفضل لك ولمنزلك من الآخر، وبحسب موقع “wolfersheating”، فسنوضح مزايا وعيوب كل نظام تدفئة.

سخانات الغاز

تكاليف التشغيل

تسخين الغاز ميسور التكلفة للغاية لأنه متوفر في كل مكان تقريبًا، ويمكن أن يساعدك استخدام فرن الغاز في توفير المال على المدى الطويل إذا كنت تعيش في مناخ بارد وتستخدم السخان الخاص بك كثيرًا.

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التكاليف الأولية

أفران الغاز أغلى من الإصدارات الكهربائية، ولكن يمكنك توفير المال على المدى الطويل، وتتطلب أفران الغاز استثمارًا أعلى مقدمًا، والتركيب أكثر تعقيدًا بعض الشيء.

وقت التسخين

 يعمل الغاز على تسخين منزلك أسرع من الحرارة الكهربائية، ذلك لأن سخانات الغاز تنتج أقصى درجات الحرارة بمجرد بدء تشغيلها.

العمر الافتراضي

عادة ما تدوم أفران الغاز في مكان ما من 10 إلى 20 عامًا وهو ما يمثل نصف عمر الوحدة الكهربائية فقط.

الصيانة

يجب صيانة أفران الغاز كل عام، وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تعريضك لخطر التعرض لغاز أول أكسيد الكربون الخطير.

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الدفايات الكهربائية

تكاليف التشغيل

الحرارة الكهربائية أغلى من الغاز بسبب ارتفاع تكلفة الكهرباء، ولن تضطر إلى دفع هذا المبلغ مقدمًا وستستمر الوحدة لفترة أطول، لكنها ستكون أكثر تكلفة كل شهر.

التكاليف الأولية

السخانات الكهربائية أسهل في التركيب ويمكن أن تكون خيارًا جيدًا في المناخ الأكثر دفئًا حيث لا تحتاج إلى تشغيلها كثيرًا كما تفعل في أماكن أخرى، ويجب ألا تستغرق عملية التثبيت وقتًا طويلاً أو تعطل منزلك.

وقت التسخين

يجب تشغيل التدفئة الكهربائية وتسخينها، لذا سيستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً لتدفئة منزلك، ولكن بمجرد حدوث ذلك، ستبقى دافئًا ودافئًا.

العمر الافتراضي

عادة ما تدوم السخانات الكهربائية حوالي ضعف مدة عمل سخانات الغاز، وهذا يعني أنه من المأمول أن يستمروا لمدة 20 عامًا على الأقل ويمكن أن يستمروا في العمل لمدة تصل إلى 40 عامًا إذا كنت محظوظًا وتعتني بهم جيدًا.

الصيانة

يجب أن يتم فحص السخان الكهربائي الخاص بك سنويًا، لكن الأعطال ليست خطيرة جدًا مقارنة بأعطال سخانات الغاز.

سخانات الغاز سخان الغاز الطبيعي السخان الكهربي الدفايات الكهربائية العمر الإفتراضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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