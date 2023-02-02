المشاركون فى «آفاق التحول الديمقراطى نحو سودان يسع الجميع» يشكرون مصر

انطلقت ورشة العمل السياسية تحت عنوان "آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع" في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمشاركة العديد من القوى السياسية السودانية الفاعلة.

ووفقًا لـ«إكسترا نيوز» تعقد ورشة العمل وسط تطلعات أن تمثل منبرًا سودانيًا وطنيًا خالصًا لمناقشة قضايا تحتاج إلى حلول فاعلة في إطار حوار جاد يفضي إلى توافق سوداني سوداني يلبي طموحات جماهير الشعب السوداني.

المشاركون استهلوا الجلسة بشكر مصر على الاستضافة

وفي هذا السياق، قال إبراهيم عزت، مراسل فضائية «إكسترا نيوز»، إن الأجواء دافئة وإيجابية خلال تلك الجلسة الافتتاحية التي حضرها عشرات من رؤساء وممثلي الأطياف السياسية والحزبية في السودان.

وأشار إلى أن تلك الورشة بدأت من اليوم، ومن المقرر أن تستمر لمدة 6 أيام على أن يكون الختام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 فبراير الجاري.

وتابع أن هناك حوالي 85 شخصًا يمثلون حوالي 35 طيفًا وحزبًا سياسيًا سودانيًا، مشيرًا إلى أن المشاركين استهلوا الجلسة بشكر مصر على الاستضافة، مؤكدًا أن هذه الأجواء سودانية خالصة.