الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقدم منحا بحثية 10 فبراير

يقوم مركز التميز في الطاقة في مصر والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومن خلال برنامج البحوث والتبادل المعرفي، وهو أحد برامج المركز الذي يتم تنفيذه من قبل جامعة ولاية أريزونا الأمريكية والواقع داخل جامعة عين شمس بكلية الهندسة وبالشراكة مع جامعات عين شمس والمنصورة وأسوان، بتلقي البحوث التطبيقية المبتكرة والتي تلبي احتياجات قطاع الطاقة في مصر، حيث تقدم البحوث المقترحة حتي موعدها النهائي وهو 10 فبراير.

ويسعى المركز إلى إيجاد بحوث تطبيقية تركز على المجالات المتعلقة بالطاقة، والتي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد في قطاع الطاقة والصناعة والمرافق والقوى العاملة في مصر، من خلال تطوير مناهج متعددة متخصصة لإيجاد حلول مبتكرة في هذا المجال.

على أن يشارك في جميع هذه البحوث عضو هيئة تدريس من أحد الجامعات المصرية المذكورة أعلاه بالإضافة إلي الطلاب المشاركين بالبحوث وعضو هيئة تدريس من جامعة ولاية أريزونا الأمريكية مع وجود شراكة لتوجيه الأبحاث المقدمة من صناع الطاقة كالشركات الداعمة والحكومة والمجتمع المدني لدعم البحث المقدم وتطبيقاته.

يجب أن تغطي المشاريع البحثية أحد الأهداف الرئيسية التي تم إبرازها في خارطة الطريق الوطنية للطاقة في مصر وذلك لتحقيق أهدافها المناخية لعام 2035 ، وهي كالتالي:

- المناخ، الطاقة، الترابط البيئي، الطاقة المستدامة

- السيارات الكهربائية

- كفاءة الطاقة والتشغيل الآلي للطاقة

- الطاقة المتجددة

- نظام الطاقة

- سياسة الطاقة واللوائح والتحول الطاقي

- العلاقة بين الطاقة والمياه

لمزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني: https://coe.engineering.asu.edu

الجديد بالذكر تم إنشاء مركز التميز للطاقة لتحسين قدرة مؤسسات التعليم العالي في مصر بشكل كبير على دفع الابتكار والتحديث والقدرة التنافسية في القطاعين العام والخاص، وتعزيز سياسة الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي والمساهمة في حلول لتحديات التنمية في مصر في قطاع الطاقة.