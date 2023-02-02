حبس المتهمة بقتل «عجوز الإسكندرية» داخل شقتها 4 أيام

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، اليوم الخميس، حبس المتهمة بقتل بمسكنها بمساعدة آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة متعلقاتها الذهبية ومبلغ مالي.

كما طلبت بسرعة ورود تحريات المباحث حول حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان، وسؤال شهود العيان، وندب الأدلة الجنائية لرفع البصمات من مكان الواقعة للتعرف علي المتهم، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الاسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ بوجود جثة سيدة بمسكنها متوفيه.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثه سيدة عجوز تبلغ من العمر 70 سنة، مسجاة على سرير غرفه النوم، وتبين وفاتها بعد كتم أنفاسها بوضع مخدة السرير عليها حتي فارقت الحياة.

وجرى تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث القسم للقبض علي الجاني، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين "لهما معلومات جنائية" وسيدتين، إحداهما حفيدة المجني عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة بمساعدة حفيدة المجنى عليها المشار إليها، كما أرشدوا عن المسروقات عبارة عن "المشغولات الذهبية والهاتف المحمول وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه"، وقرروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية، وتم نقل الجثة الي مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة.