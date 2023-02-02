الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

رغم الجو البارد.. إقبال كبير من رواد معرض الكتاب في يومه الثامن

إقبال زوار معرض الكتاب
إقبال زوار معرض الكتاب رغم الجو العاصف

شهد معرض الكتاب في يومه الثامن إقبالا كبيرا،  وتوافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الرابعة والخمسين، في لفتة حضارية تثبت أن مصر مازالت مهد الفن والحضارة والثقافة.

 ورصدت الـ "الدستور" مجموعة من الشباب من زوار المعرض، وحول إن كانت زيارتهم اليوم الخميس، ضمن رحلة جماعية من إحدى المحافظات خارج القاهرة، أشاروا إلى أنهم طلاب في جامعة حلوان، اتفقوا سويا على زيارة معرض الكتاب في جماعات.

علي صعيد آخر، توافدت عشرات من الأسر المصرية، في صحبة أطفالهم من أعمال مختلفة، في زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، منها أسر تكررت زيارتها اليوم للمرة الثالثة علي التوالي.

ــ يوم الأجازة فرصة للحاق بآخر أيام المعرض

 فيما انتهزت أسر أخرى فرصة أن، اليوم الخميس، يوم أجازات بالنسبة لها، وبدلا من المكوث في المنزل أو الخروج لأماكن ترفيه، جاءوا إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، للحاق بآخر أيامه، حيث تختتم فعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يوم الأثنين المقبل الموافق 6 فبراير الجاري.

ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأقدم بين معارض الدول العربية حيث أنطلقت أولى دوراته في العام 1969، ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، هو المعرض الأكبر بين دور المعارض على مستوي العالم، حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد معرض فرانكفورت الدولي، ويقدر عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، في كل عام ما بين المليونين والمليون ونصف.

وتقام دورة هذا العام ــ 2023 ــ من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت شعار "على اسم مصر"، " معا نقرأ .. نفكر .. نبدع"، وبمشاركة 1047 ناشر مصري وعربي وأجنبي، بالإضافة إلي جهات النشر الحكومية، كالهيئة المصرية العامة للكتاب، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مكتبة الإسكندرية، المجلس الأعلي للثقافة، المركز القومي للترجمة، دار الكتب المصرية. 

وشخصيا المعرض الرئيسيتين هذا العام، الشاعر الراحل صلاح جاهين، ورائد كتب الأطفال كامل الكيلاني، شخصية معرض كتاب الطفل، الذي خصصت له قاعة كاملة، تضم إلي جانب الكتب، أنشطة فنية وثقافية، كورش القراءة والحكي، والرسم والتلوين وغيرها.      

رغم الجو العاصف إقبال كبير من رواد معرض الكتاب في يومه الثامن معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب 2023 يشارك في معرض الكتاب 2023

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