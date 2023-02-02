وزير التعليم: 50% تخفيضًا على أسعار مجموعات الدعم لهؤلاء الطلاب

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تخفيض 50% من أسعار مجموعات الدعم لكل من أبناء العاملين في التربية والتعليم والشهداء والطلاب الأيتام والمصابين بالعجز، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

كما أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم، عن أنه سيكون رئيسًا لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، وخالد عبدالحكم نائبًا له.

وأكد الوزير، في اجتماعه مع الصحفيين اليوم الخميس، أن جميع الأسئلة ستكون مُصاغة بشكل صحيح ودقيق، مشيرًا إلى فتح باب التظلمات لأي طالب بعد الامتحانات.

وطمأن «حجازي» أولياء الأمور «الوقت سيكون كافيًا للإجابة على الأسئلة»، مشيرًا إلى أن التصحيح سيكون إلكترونيًا، وسيتم وضع الجدول خلال شهر، وأن النموذج الاسترشادي لامتحانات الثانوية العامة سيكون متاحًا على موقع الوزارة خلال الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني.