كاتبة سعودية عن معرض الكتاب: التنظيم ممتاز والإقبال فاق توقعاتي

قالت الكاتبة السعودية شفاء الوهاس، إن الإقبال على معرض القاهرة الدولي للكتاب فاق توقعاتها، مشيدة بالتنظيم واصفة إياه بالممتاز.

أضافت الكاتبة السعودية أنها شاركت في 4 معارض من قبل، وهذه المشاركة الأولى لها في معرض القاهرة للكتاب من خلال كتابها "أحاديث القلب"، وهو كتاب متنوع يشكل قصصًا قصيرة وعبارات مختصرة.

وأضافت "شفاء"، إنها تتمنى أن يتصدر كتابها المبيعات في جناح مجموعة تكوين، وتتمنى لرواية "بعد الساعة الواحدة" أن تصلح لتكون فيلم، مؤكدًا أنها أتت لمصر أيضًا لتتواصل مع منتجين ليتم تحويلها إلى فيلم سينمائي.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير، ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وحقق المعرض القاهرة الدُولي للكتاب 54، خلال السبعة أيام الأولى من فتح أبوابه للجمهور، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وتخطى عدد رواده المليون ونصف المليون زائر.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.