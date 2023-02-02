الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يضع حجر الأساس لمشروع مجمع لتصنيع المستلزمات الطبية

محافظ أسوان والأدريسي
محافظ أسوان والأدريسي خلال وضع حجر الأساس

وضع  اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حجر الأساس لمشروع مجمع الإدريسي لتصنيع المستلزمات الطبية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى على مساحة 15 ألف م2، وبتكلفة استثمارية 165 مليون جنيه، ويوفر 320 فرصة عمل مباشرة. 

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستثمار المزايا النسبية الهادفة للتوسع في المشروعات الاستثمارية. 

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ويستهدف المشروع إنتاج السرنجات الطبية الآمنة للاستخدام الواحد وأنابيب جمع الدم المفرغة ومستهلكات المعامل الأخرى، بالإضافة إلى خطوط نقل المحاليل والدم وماسكات الأكسجين والقساطر الطبية حيث سيتم التوسع وتطوير المشروع لإنتاج جميع المستلزمات الطبية الأخرى. 

وحضر فعاليات وضع حجر الأساس سماحة الشيخ إدريس السيد مصطفى الشريف رائد المنهج الإدريسى بالعالم العربى والإسلامى ونقيب الأشراف بأسوان، وتيسير الإدريسى رئيس مجلس إدارة المصنع، بجانب الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء جمعية المستثمرين، وكذا مسئولي الجهات التنفيذية. 

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وأكد محافظ أسوان أن وضع حجر الأساس لمصنع المستلزمات الطبية يأتى ضمن سلسلة المصانع الجديدة التى تم وضع حجر الأساس لها مؤخراً، والتى من بينها مصنع صلصة الطماطم والمشغولات الذهبية هذه المصانع الجديدة لتكون بمثابة إضافة كبيرة للمنطقة الصناعية بالعلاقى ، والتى تشهد أيضاً إفتتاح وتشغيل 27 مصنع على مراحل من ضمن 34 مصنع مخطط إفتتاحهم وتشغيلهم على مراحل بتكلفة 150 مليون جنيه لتساهم بشكل مباشر فى توفير المئات من فرص العمل للشباب الأسوانى. 

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ولفت إلى أننا نعمل على إزالة أي معوقات أو عراقيل روتينية مع المستثمر الجاد الذي له خلفية نجاح وإنجاز وملاءة مالية تستطيع أن تغطي تكلفة المشروع. 

وطالب أشرف عطية مستثمرى المصانع الجديدة بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية للتنفيذ، مع تأهيل الكوادر البشرية المدربة من أجل تحقيق التنافسية العالمية، والقيمة المضافة وذلك فى ظل الدعم الحكومي والبرلماني للقضاء على عوائق الاستثمار، وخاصة تعدد جهات الولاية، بالإضافة إلى العمل على ترفيق المناطق الصناعية فى العلاقى والفوسفاتية بالسباعية. 

وأكد أن أسوان تتوفر فيها كافة المقومات الاقتصادية من ثروات تعدينية ومحجرية ومصادر متعددة للطاقة، علاوة على البنية التحتية من شبكات طرق وموانئ برية ونهرية ومطارات.

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أسوان الجهات التنفيذية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشروعات الاستثمارية المشغولات الذهبية المنطقة الصناعية مجمع الأدريسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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